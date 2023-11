David Bisbal se pronuncia como muy pocas veces sobre Chenoa y no deja lugar a dudas

Este martes, se entregaron los galardones de la revista Esquire en el casino de Madrid. Una gala que ha reunido a grandes personalidades del artisteo y que nombró a David Bisbal ‘hombre del año’ junto al actor Antonio Banderas.

El equipo de ‘Vamos a ver‘, el programa matinal de Joaquín Prat en Telecinco, estuvo con él mientras desfiló para los periodistas gráficos en el photocall previo al certamen. «No ha tenido ningún reparo en hablar con nosotros sobre su relación con Chenoa«, ha introducido la reportera.

«Son momentos maravillosos los que estoy viviendo con el documental», ha valorado inicialmente David Bisbal, agradecido con la gran acogida que está teniendo la docuserie sobre su vida y obra por sus 20 años de carrera. Está disponible en Movistar Plus+ desde el 17 de octubre.

«¿Podemos cerrar el capítulo ya de las rendijillas con Chenoa?», le preguntaba la periodista de Mediaset. Y es que el lanzamiento de dicho documental ha vuelto a resucitar los fantasmas del pasado después de que se filtrara que, supuestamente, el cantante había pedido que se eliminara todo lo referente a Chenoa.

Y David Bisbal, que siempre ha rehusado hablar de su vida privada públicamente y, en particular, de la polémica sine die en torno a su excompañera de ‘OT’ y expareja, no ha podido evitar expresar su profundo malestar con los medios por no pasar página casi 20 años después de aquello.

«No, yo creo que es que eso lo provocáis vosotros. A vosotros os gusta mucho la confrontación, esa es la palabra, porque realmente el hecho de que Laura y yo no tengamos una relación actual no significa que no nos respetemos o que seamos enemigos. Eso lo provocáis más bien vosotros, eso está claro», ha sentenciado David Bisbal en primer lugar.

A continuación, el artista almeriense ha apelado a que esto se zanje de una vez por todas: «Yo nunca hablo de mi vida privada, no me gusta y pocas veces he hablado de este tema, pero diría que hemos renovado nosotros nuestra música y nuestro trabajo como para que vosotros no os renovéis después de 19 años, ¿vale?». Así ha cortado su conversación con la reportera.