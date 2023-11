Chenoa habla alto y claro de su reencuentro con David Bisbal en Los40 Music Awards y sorprende

Chenoa y David Bisbal vivieron este viernes 3 de noviembre un nuevo reencuentro en Los 40 Music Awards, los premios que cada año entrega Los 40. Ella era la encargada de entregar uno de los galardones junto a Xuso Jones mientras el almeriense se encontraba entre los nominados.

A su llegada a la alfombra roja, Chenoa atendió a los medios de comunicación. Entre ellos, la nueva presentadora de ‘OT 2023’ entró en directo en ‘Y ahora Sonsoles’ donde Sonsoles Ónega no dudó en preguntarle por el documental de David Bisbal y sobre su reencuentro.

Fue una entrevista un tanto incómoda porque Chenoa fue muy cortante cuando le preguntaban por David Bisbal. Algo que después se repetía con las agencias pues a la cantante le preguntaban por cómo había sido el reencuentro entre ellos en los premios de Los 40.

Así, cuando los reporteros le recordaban a Chenoa que se iba a reencontrar con David, ella respondía con total normalidad. «Ah, bien, estupendo. No hay ningún problema. Nuestra relación es cordial, vosotros tenéis la realidad un poco distorsionada, pero no hay ningún tipo de lío», aseveraba.

Un reencuentro que llega después de que en las últimas semanas haya habido polémica por el hecho de que David Bisbal pidiera a Movistar Plus+ que Chenoa no apareciera en su documental recién estrenado. Algo que según algunos medios no le habría hecho ninguna gracia a la cantante. Aunque ella ha tratado de quitarle hierro al asunto en los últimos días.

Cabe decir que aunque ambos estuvieron en Los 40 Music Awards y sus mesas estaban relativamente cerca las unas de las otras, no hay pruebas de que hubiera un encuentro entre ambos. Es decir si entre ambos se cruzaron miradas o palabras solo lo saben ellos pues ante las cámaras no hubo ningún tipo de acercamiento.