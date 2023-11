‘Amar es para siempre’: Avance semanal del 13 al 17 de noviembre con una trágica muerte

‘Amar es para siempre‘ continúa su periplo en las sobremesas de Antena 3 antes de despedirse definitivamente de la audiencia tras once años en antena y dar paso a una nueva serie de los mismos creadores.

Por el momento no hay fecha para el final de la serie, lo que si hay es ya un final grabado. Y es que la serie producida por Diagonal TV concluía su rodaje hace unos días. Ante esta despedida, Manu Baqueiro ha querido decir adiós a la serie con un emotivo mensaje.

Tras el gran susto de esta semana con el accidente de Malena, el enfrentamiento de Román con Curro y las sospechas de Gala con su posible embarazo, ‘Amar es para siempre’ afrontará esta semana una severa amenaza. Pero además una trágica muerte y un disparo conmocionarán a todos en La Plaza de los Frutos.

¿Pero qué va a pasar durante toda la próxima semana en la serie protagonizada por Itziar Miranda, Manu Baqueiro, Anabel Alonso, entre otros? Pues si no puedes esperar, en El Televisero te avanzamos las tramas más importantes de todos los capítulos de ‘Amar es para siempre’ del 13 al 17 de noviembre que se emite en Antena 3 de lunes a viernes a las 15:45 horas:

Capítulo 2750 de ‘Amar es para siempre’ – Lunes 13 de noviembre

Julio Crespo y Elena en ‘Amar es para siempre’.

Elena y Federico no ocultan su frustración ante sus hijos, quienes estuvieron encubriendo a Lola. La discusión se enciende cuando Román asume la responsabilidad de permitir las visitas de Dolores y trata de defenderla, aunque para sus padres, Victoria es igualmente culpable por haber ocultado esta situación.

Román insiste en que Dolores no representa una amenaza, pero la tensión aumenta cuando Elena acusa a su hijo de seguir enamorado de Dolores, y sentencia que harán lo que sea necesario para que la modista desaparezca de sus vidas.

En casa de los Gómez, Manolita y Marcelino intentan persuadir a Lola para que se quede en Madrid y prometen ayudarla a crear su propio taller. Con el apoyo y el cariño de sus padres, Lola decide quedarse y rechazar la oferta de trabajo en el Liceo de Barcelona. Sin embargo, convencer a Pelayo de que se tome un descanso debido a su esguince se avecina más complicado. Marcelino se preocupa por el estado de ánimo de su padre. A su vez, Benigna decide abordar al Ayuntamiento para obtener explicaciones sobre el accidente de Pelayo.

Elena, por su parte, sigue buscando la compañía de Crespo y ambos sueñan con la posibilidad de hacer un viaje juntos cuando Malena se recupere. Aunque Crespo sugiere París como destino, Elena pronto vuelve a la realidad y se muestra preocupada, lo que hace sospechar al empresario.

En cuanto a Isidro y Sofía, Rafa se va de la lengua con su jefa y acaba confesando que Isidro había comprado entradas para la ópera con la intención de tener una cita romántica con ella. Sofía agradece a Isidro el gesto, se muestra muy ilusionada y le recuerda que no permitirán que la investigación se interponga en su relación.

En el hospital, Chimo y Claudia coinciden por casualidad durante su visita a Malena y se encargan de ocultar sus verdaderos sentimientos. Más tarde, Claudia sospecha que Lola guarda un secreto relacionado con los Quevedo y, finalmente, Lola comparte su verdad: Malena es su hija.

Y mientras Sebas está convencido de que Quintero y Silvia acabarán dándose una segunda oportunidad, Carlos es un manojo de nervios. El joven espera impaciente a Gala, que se ha hecho un test de embarazo que resulta ser positivo: está esperando un hijo. Ambos son conscientes de que tener un bebé ahora es una locura, así que se plantean la posibilidad de interrumpir el embarazo.

Más tarde, Isidro y Sofía acaban su cita romántica en el King´s, donde Rafa decide despedirse de su personaje, “Sara Pimentel”, para siempre. Finalmente, Victoria recibe a Alicia en el taller. La abogada no pierde el tiempo y entrega a su socia un plano de la que será su primera tienda en la calle Serrano de Madrid. Victoria siente vértigo, cree que quizá están yendo demasiado deprisa, pero Alicia empuja a la diseñadora a lanzarse y pensar en grande.

Capítulo 2751 de ‘Amar es para siempre’ – Martes 14 de noviembre

Crespo se propone descubrir lo que preocupa a Elena. Con la habilidad que le caracteriza, consigue que Federico le confiese que la madre biológica de Malena ha aparecido y se trata de Dolores, la mujer que conquistó a Román y destrozó a Alicia. Crespo conviene con Federico en que deben impedir que Dolores se acerque a Malena, por el bien de toda la familia.

Más tarde, Crespo reprocha a Elena no haberle confesado la verdad sobre Dolores. Elena se justifica y se desahoga con su amante, al que no esconde su temor a perder a Malena si llega a enterarse de su pasado. Así, cuando tiene la ocasión y con el beneplácito de los Quevedo, Crespo amenaza a Lola con hundirle la vida, a ella y a su familia, si se vuelve a acercar a Malena.

Benigna, por su parte, se vuelca con la visita del Papa, mientras fracasa en su intento de exigir responsabilidades al Ayuntamiento por el accidente de Pelayo.

En cuanto a Isidro y Sofía, la pareja sigue sin disfrutar al máximo de su relación. La investigación sobre la muerte de Ester se interpone demasiado entre ellos y Sofía confiesa estar obsesionada por llegar a la verdad. Isidro teme que la investigación sea lo único que lo une a Sofía, y así lo comparte con Quintero, quien, a su vez, se siente cada vez más cerca de Silvia.

Entretanto, Carlos y Gala deben decidir qué van a hacer y la joven necesita saber lo que piensa su pareja. Carlos reconoce que el embarazo no ha podido llegar en peor momento y ninguno de los dos está preparado para tener un bebé. Gala respira aliviada, pues ella piensa lo mismo, así que deciden interrumpir el embarazo.

Por otro lado, Marcelino, preocupado por Pelayo, llama a Marisa, pero se lleva una sorpresa cuando quien coge el teléfono es su hija, que no sabía nada de la relación entre sus respectivos padres. Parece que Marcelino ha metido la pata.

Finalmente, mientras Sofía y Rafa descubren que han detenido a Felipe Soria durante una redada en una fiesta con menores en una lujosa residencia de Marbella, Silvia, que había quedado con Quintero en el King´s, no llega a la cita. El abogado, preso de las dudas, permanece en su casa cuando Teodoro Manzano llama a su puerta y le dispara en venganza por haberle denunciado.

Capítulo 2752 de ‘Amar es para siempre’ – Miércoles 15 de noviembre

Benigna y Silvia sufren lo indecible y esperan noticias sobre la salud de Quintero, que está siendo intervenido tras el disparo. Ajena a lo sucedido, Manolita se preocupa por el estado en el que encuentra a su hija en el supermercado tras su cara a cara con Julio Crespo. Lola acaba confesando a su madre la terrible amenaza del empresario.

A la mañana siguiente, los Gómez cierran filas en torno a Lola, quien vuelve a plantearse aceptar la oferta de trabajo del Liceo y trasladarse a Barcelona, pero sus padres no lo consentirán. Su intención es pedir ayuda a Quintero, pero en ese momento reciben la llamada de Benigna, que pone al tanto a los Gómez del disparo que recibió el abogado.

En paralelo, en casa de los Quevedo, Elena confía en la intervención de Crespo para mantener a Dolores alejada de Malena, sin embargo, Federico se muestra nervioso y muy preocupado por su salud mental. Reconoce que vive en un estado de olvidos y confusión permanentes, tiene lagunas y cambios de humor que no es capaz de controlar.

Elena insiste en restarle importancia, aunque al final se compromete a buscar un neurólogo que permita a Federico salir de dudas. Y en mitad de ese clima de preocupación, reciben la llamada del hospital: Malena es dada de alta y puede regresar a casa.

Grandes noticias se reciben también sobre Quintero, quien ha superado la operación y se recupera del disparo en el hospital. Tras lo sucedido, Silvia ya no tiene dudas y decide quedarse en Madrid, con Justo. Y mientras Gala finalmente descubre que no está embarazada y celebra la noticia con Carlos, Benigna no termina de creer las razones que esgrime Peñalara tras su bronca en el Ayuntamiento.

Los Quevedo, felices, preparan una cálida bienvenida a Malena, a quien colman de atenciones en su regreso a casa. La joven mantiene con Román una reveladora conversación en la que el contable reconoce sus sentimientos hacia Dolores. Después, Malena pretende disfrutar del estreno de “Cocina con Marcelino”, pero sus padres se lo impiden.

Por otro lado, tras la detención de Felipe Soria, Sofía e Isidro no tardan en conectarlo con Crespo e Iván. Alicia se muestra preocupada por su padre, pues teme que lo sucedido con Soria pueda salpicarles.

Capítulo 2753 – Jueves 16 de noviembre

Mientras Quintero sigue recuperándose en el hospital y Silvia no se separa de él, Isidro y Sofía buscan la forma de acercarse a Crespo sin levantar sospechas. Ambos son conscientes de que están más cerca que nunca de la verdad y no pueden permitirse cometer ningún error.

En casa de los Gómez celebran el éxito del programa de cocina de Marcelino, en cuyo estreno ha arrasado y la prensa ya se ha hecho eco del que consideran “el rostro televisivo del momento”.Después, cuando reciben la visita de Claudia, Manolita pide que interceda para que su hija no se marche a Barcelona. Además, ahora que Claudia conoce la verdad, se encargará de mantener informada a Lola del estado de Malena.

En el taller, Victoria se ve sometida de nuevo a una etapa de gran estrés, pues trabaja en dos colecciones, por un lado, la que lanzará para su firma en sociedad con Alicia, y por otro, la que debe entregar a Confecciones Quevedo. Federico apremia a su hija y esta, desbordada, le pide un poco más de tiempo.

Más tarde, Federico y Elena regresan de la consulta con el neurólogo, quien, tras un exhaustivo chequeo, ha determinado que no hay nada de lo que deban preocuparse. Federico cree que deberían pedir una segunda opinión. Y mientras los Gómez empiezan a padecer el triunfo de Marcelino en la televisión, Manolita está convencida de que entre Benigna y Peñalara ha surgido un interés romántico mutuo.

Por otro lado, Gala y Carlos muestran sus diferencias sobre llevar una relación a distancia. Ella no confía en poder mantener viva la llama del amor estando separados y teme que su relación se desvanezca, mientras que Carlos no quiere que Gala sacrifique sus estudios y su futuro por seguirle.

En cuanto a Quintero, el abogado recibe el alta y Benigna se tensa cuando descubre que Silvia se queda en España. A su vez, Beni teme las consecuencias de la visita de Peñalara al Ayuntamiento. Aunque para temor el que siente Elena, muy inquieta por el estado de Malena. La joven se siente muy débil y tiene fiebre. Federico intenta tranquilizar a su esposa, pues confía en que guardando reposo se recuperará.

Alicia, por su parte, también se muestra preocupada por cómo puede llegar a afectar la detención de Felipe Soria a la Banca Crespo. Julio asegura a su hija que tiene un as en la manga, pero le oculta cuál es. Por último, Román se lleva una desagradable sorpresa y una punzada en el corazón cuando descubre, gracias a Claudia, los planes de Lola de abandonar Madrid e instalarse en Barcelona.

Capítulo 2754 – Viernes 17 de noviembre

El estreno del programa de cocina de Marcelino ha desatado el fenómeno fan, pero El Asturiano por el momento no se está beneficiando del éxito. De hecho, Pelayo se enfada con Marcelino por descuidar el bar a causa de su creciente fama. Imparable, ahora serán dos los programas que planea emitir la cadena por semana y también le han pedido una entrevista en la radio.

Mientras, en el taller de Confecciones Quevedo, Alicia se prueba una de las creaciones de Victoria, que a la abogada le sienta como un guante. La diseñadora continúa con su plan de negocio con Alicia a espaldas de su familia, aunque eso supone un gran trabajo para ella, encargada de sacar adelante dos colecciones. Por otro lado, la relación prohibida de Elena y Crespo se intensifica y comienzan a correr graves riesgos de ser descubiertos.

De riesgos también sabe mucho Malena, que se atreve a escaparse de casa para volver a la Plaza de los Frutos, donde tiene la oportunidad de charlar con Marcelino, pues se niega a perder el contacto con ellos. Un emotivo encuentro que acaba con la promesa de Marcelino de hacerle una señal a su nieta durante el próximo programa de cocina.

En cuanto a Isidro, el policía intenta entrar en Los Berrocales como socio. A Chimo le ha ganado y promete que hará posible para que acepten su solicitud de ingreso en el club, pero Crespo lo impide. Quintero se recupera en casa de sus lesiones físicas, pero existen otras heridas más difíciles de sanar. El abogado se siente traumatizado tras el disparo que recibió y los miedos de su pasado regresan en forma de terribles pesadillas.

Benigna, apesadumbrada por la discusión que mantuvo con Quintero poco antes del disparo, siente la necesidad de disculparse y también le pone los puntos sobre las íes a Silvia. No tiene nada en su contra, pero es necesario que aclare sus sentimientos o será Quintero quien sufra de nuevo: “Hace unos años te fuiste y le rompiste el corazón, y yo no creo que Justo se merezca ni pueda soportar que se lo vuelvas a romper”.

Además, la muerte de una vecina en circunstancias extraordinarias empuja a Benigna a iniciar su proceso de beatificación, involucrando a Peñalara. Al mismo tiempo, Gala parece resignarse a mantener con Carlos una relación a distancia.

Finalmente, Román ha descubierto a través de Marcelino que Crespo amenazó a Lola con hundir su vida si vuelve a acercarse a Malena. El contable organiza un encuentro con Crespo donde se enfrenta a él y confirma que sus padres están al tanto de todo, detrás de esas terribles amenazas. Román comienza a sentirse cada vez más lejos de su familia y más cerca de Lola.