Un reportero abronca a Joaquín Prat tras su controvertido comentario de la guerra de Israel

La guerra entre Israel y Hamás sigue centrando buena parte de los contenidos de todos los programas de televisión. Si este domingo, era un soldado israelí el que interrumpía la conexión del ‘Telediario’ de TVE con Óscar Mijallo; este lunes ha sido un policía israelí el que ha cortado la conexión de Joaquín Prat con Henrique Cymerman en ‘Vamos a ver’.

Así, Henrique Cymerman, corresponsal de Telecinco en la frontera de Gaza, conectaba con el programa de Joaquín Prat. «Estamos muy cerca de la frontera. No nos permiten decir dónde para que Hamas no lance cohetes sobre los lugares donde hay fuerzas israelíes. Pero bueno, aquí hay un centenar de tanques con muchos soldados», empezaba explicando el reportero.

En plena conexión, la policía interrumpía el directo para pedirle al periodista que se marchara de allí. «No nos dejan filmar. Un momento vamos a cambiar de ángulo«, explicaba Cymerman a Joaquín Prat. «Enrique, ¿podemos continuar con la conexión?», preguntaba entonces el presentador desde el plató de ‘Vamos a ver’.

«Esto es zona militar cerrada… Tenemos una orden del general que toda esta zona está cerrada. Si quieres, Joaquín, vamos a buscar un lugar más seguro y volvemos a conectar», le respondía después el periodista pidiendo que le dejaran a él y a su cámara trasladarse a otro lugar para poder seguir haciendo la crónica de la última hora de este conflicto que tiene a medio mundo en vilo.

Pasados unos minutos, Joaquín Prat retomaba la comunicación con el corresponsal de Telecinco. «Ahí no se andan con tonterías y más con un estado prebélico o un estado casi de guerra como el que está viviendo el estado de Israel», recalcaba el presentador dando paso a Cymerman.

«Y desde que dejamos la posición que es zona militar cerrada y llegamos aquí, estamos hablando de 3-4 minutos de viaje, han caído dos cohetes muy cerca, o sea que en esto tienen razón, no hay que dar el lugar exacto de donde estamos para no ayudar porque Hamas y la Yihad Islámica siguen muy de cerca de los medios de comunicación e intentan sacar toda la información posible», relataba por su parte Henrique.

El controvertido comentario de Joaquín Prat a su corresponsal

Era entonces cuando Joaquín Prat hacía un chascarrillo que no hizo ninguna gracia a su compañero. «Pero, los cohetes son el pan nuestro de cada día, Enrique«, le soltaba el presentador. Mientras Cymerman, lejos de quedarse callado daba un gran corte al conductor de ‘Vamos a ver‘ dejando claro que ese comentario había sido muy desafortunado. «Sí, bueno, pero creo que no te ha caído uno al lado«, le replicaba el corresponsal.

«A nosotros, a mi cámara, Felipe Boloquita y a mí, nos cayó anteayer a 100 metros de nosotros uno y no es broma», terminaba diciendo el corresponsal. Finalmente, Joaquín Prat le daba la razón a su compañero al decirle que «no, no, te creo». «Pero no sabía yo que se hacía con tanta frecuencia o que era algo tan cotidiano», se justificaba el presentador.