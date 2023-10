Tania Llasera entona el mea culpa ante lo que hizo a Saúl Craviotto en ‘MasterChef’: «Me retracto»

Tania Llasera fue este jueves la sexta expulsada de ‘MasterChef Celebrity 8’ tras enfrentarse a su primera prueba de eliminación. Lo hacía además después de que su equipo se salvara. Sin embargo, la presentadora se ganó un delantal negro en el programa anterior por tratar de ayudar a sus compañeros desde la galería.

Pero más allá de su expulsión, Tania Llasera se convertía este jueves en protagonista de la quinta gala de ‘MasterChef Celebrity’ por un polémico comentario que soltó tras la aparición de Saúl Craviotto en la prueba de exteriores que se celebró en la Escuela Nacional de Policía en Ávila.

Nada más ver al medallista olímpico y ganador de ‘MasterChef Celebrity 2’, Tania Llasera no se contenía al decir «lo bueno que está». Pero lejos de quedarse ahí, la presentadora se soltaba la lengua. «Es que Craviotto es otro tema, es otro nivel. Chico limpio, educado, es un chico al que presentarías a tu madre y a la vez quieres que te empotre. Es una cosa maravillosa», decía sin cortarse.

Unas palabras muy criticadas en redes sociales al considerar que estaba cosificando a Saúl Craviotto por su físico y que si ese comentario lo hiciera un hombre de una mujer se pondría el grito en el cielo.

Tras el revuelo generado, Tania Llasera ha querido pedir disculpas a través de un vídeo colgado en su cuenta de Instagram. «Quiero hacer una disculpa pública. Pensé que iba a poder hacerlo hoy en RTVE pero no me han preguntado por ello. Y por eso utilizo mis redes para pedirle perdón», empieza diciendo aludiendo a su visita a ‘Mañaneros’ con Jaime Cantizano.

«Me retracto de mis palabras. Aprendo día a día sobre mí y no me cuesta pedir PERDÓN así en mayúsculas a Craviotto y a su familia. Si se han sentido incómodos o molestos por mis palabras en el programa de ayer, lo siento muchísimo», asegura Tania Llasera. «Supongo que iba de graciosa (en clave de tele y humor) y no tuve gracia ninguna. Eran solo palabras, pero feas y fuera de lugar. Todos nos equivocamos, pero es justo, si te das cuenta, y tienes la oportunidad, retractarte», escribe Tania junto al vídeo.

«Me equivoqué, fue después de todo el día, estaba cansada. Pero no es excusa. Lo que quería decir con mis palabras con Saúl es que es prácticamente perfecto y al final me salieron esas palabras tan soeces y vulgares que ante todo cosifican a un señor que es un olímpico, uno de los mejores deportistas que tenemos. Eso era lo que tenía que primar», sentencia Tania Llasera en dicho vídeo.