Tania Llasera aclara cómo es la verdadera relación con los concursantes de ‘MasterChef’

Tania Llasera ha sido clara al hablar sobre sus compañeros de ‘Masterchef Celebrity 8’. Meses después de la final, la periodista se ha pronunciado sobre su experiencia en el concurso de TVE. Así, la exconcursante del talent culinario no ha dudado en dejar claro cuál es su relación actual con sus compañeros de edición.

La reportera se convirtió en la quinta expulsada de la edición, y durante su estancia compartió cocina con Laura Londoño, Jesulín de Ubrique, Genoveva Casanova y Jorge Sanz entre otros. Ahora, casi cuatro meses después del fin del concurso, la de Bilbao se ha pronunciado en una entrevista para Diez Minutos sobre el contacto que mantiene con los exparticipantes.

Concursantes de ‘MasterChef Celebrity 8’.

Tania Llasera desvela su relación actual con sus excompañeros

«Hace unos días Sandra Gago nos enseñó a su bebé. Y María José Campanario también escribe bastante», reveló Tania Llasera sobre el chat de Whatsapp que mantiene con sus antiguos compañeros de fogones. La periodista dejó muy claro que todos están al día y que han mantenido la comunicación después del concurso.

Y además de amistades, Llasera se llevó otra importante lección de su paso por la cocina más famosa de La 1. «Con la tele aprendes que no puedes caerle bien a todo el mundo. Pienso que es sano que la gente tenga su opinión sobre ti, y que no sea buena», llegó a asegurar la presentadora, preguntada en un evento de Amazon Prime Video en Madrid.

A su vez, la exconcursante de ‘Masterchef Celebrity’ quiso aprovechar para aclarar los rumores de crisis con su marido, Gonzalo Villar. «Me alucina. Me siguen separando todo el rato y yo ‘que no, que no’. Mi marido es ingeniero y no le apetece ser conocido. Algo que respeto e incluso admiro», sentenció Tania Llasera a la periodista de Diez Minutos.