‘MasterChef Celebrity’ expulsa a Tania Llasera y lo que hace Eduardo Casanova es inaudito

Tras sorprender la semana pasada con una doble expulsión, ‘MasterChef Celebrity’ afrontaba este jueves su quinta gala después de las salidas de Genoveva Casanova, César Cadaval, Sandra Gago, Palito Dominguín y Miguel Diosdado.

En la primera prueba, los concursantes se enfrentaban a las batallas de ‘MasterChef’. Sin embargo, esta vez al no ser eliminación, los que peor cocinaran en cada una de las tres pruebas tenían que subir a la galería y eran eliminados de esa prueba.

Los cuatro mejores de las tres primeras pruebas eran Álvaro Muñoz Escassi, Laura Londoño, Toñi Moreno y Tania Llasera. Pero el jurado de ‘MasterChef Celebrity 8′ decidía que las mejores habían sido Toñi Moreno y Laura Londoño, que tenían que enfrentarse a un último cocinado en el que competirían por ganar el pin de la inmunidad.

Pero para ello la presentadora de Canal Sur y la actriz de ‘Café con aroma de mujer’ tenían que enfrentarse al ganador de ‘MasterChef 11’, Eneko Fernández. Los tres tenían que elaborar un plato libre. Si alguna de las concursantes ganaba se llevaba el pin y ganaba los 4.000 euros para donar a una ONG y si era Eneko el que ganaba el pin se perdería.

Era una cata a ciegas, es decir los jueces de ‘MasterChef Celebrity’ no verían el cocinado y elegirían el mejor plato solo por lo que probaran. Para sustituirles, Miki Nadal y Juanma Castaño ejercían de árbitros durante el cocinado. Tras la cata, Pepe, Samantha y Jordi decidían que el mejor plato era el de Laura Londoño, que se ganaba así el pin de la inmunidad. Aunque le cedía los 4.000 euros a Toñi Moreno en un gesto que emocionaba a su compañera.

El desafortunado comentario de Tania Llasera a Saúl Craviotto

Después, llegaba la prueba de exteriores. En esta ocasión, ‘MasterChef Celebrity’ viajaba hasta la Escuela Nacional de Policía en Ávila para celebrar los 200 años de la Policía Nacional. Allí, los celebritys tenían que elaborar un cóctel diseñado por Saúl Craviotto. El ganador de ‘MasterChef Celebrity 2’ volvía para hacer un homenaje a sus compañeros policías.

Nada más llegar a la Escuela, Saúl Craviotto revolucionaba a todos. Sobre todo a Tania Llasera. La presentadora no se cortaba nada al tirarle los trastos al piragüista. Lo hacía con un comentario muy controvertido que indignaba mucho en las redes sociales.

Toñi Moreno y Laura Londoño como las mejores de la primera prueba se enfrentaban a la capitanía. La presentadora lideraba al equipo azul mientras que la actriz colombiana hacía lo propio con el equipo rojo. Cada equipo tuvo que hacer tres tapas y un postre.

Tras la cata de los 100 alumnos de la Escuela Nacional de Policía y sus agentes instructores, los jueces de ‘MasterChef Celebritu’ decidían que el equipo ganador era el rojo, es decir el capitaneado por Laura Londoño. De ese modo, el equipo azul de Toñi Moreno se llevaba los delantales negros y se enfrentarían a la prueba de expulsión junto a Tania Llasera, que llegaba al programa con delantal negro por haber ayudado desde la galería en la entrega anterior.

Laura Londoño se la juega y se guarda el pin de la inmunidad

De vuelta a las cocinas de ‘MasterChef Celebrity’, Jesulín de Ubrique como el mejor de la prueba por equipos tenía el privilegio de salvar a un delantal negro. Y pese a que era el cumpleaños de su amiga Toñi Moreno, se la devolvía después de no haberle cogido para su equipo y salvaba a Daniel Illescas.

A cambio tenía que dar un delantal negro a uno de su equipo y el torero optaba por dárselo a Laura Londoño que como tenía el pin de la inmunidad podría salvarse. Pero la de ‘Café con aroma de mujer’ se venía arriba y decidía jugársela y cocinar y no entregar el pin.

Para la última prueba, los concursantes de ‘MasterChef Celebrity’ tendrían que hacer match con ingredientes pegan con la cocina del país que les había tocado a cada uno de ellos. En función del número de aciertos tendrían mayor o menor tiempo de cocinado para replicar el plato que escondían las campanas. Así, Álvaro Muñoz Escassi era el que menos tiempo tenía (35 minutos) mientras que Toñi Moreno y Laura Londoño contarían con 55 minutos.

Tania Llasera, nueva expulsada de ‘MasterChef Celebrity’ y Eduardo Casanova la lía al final

Tras el cocinado llegaba el momento de la cata. Toñi Moreno y Álvaro Muñoz Escassi eran felicitados por los jueces pues sus platos estaban muy buenos y sabían tanto a Corea como a Tailandia que eran los países que les habían tocado. Otro que hacía un buen plato era Jorge Sanz al que decían que «vas de tapadillo» y le decían que estaba buenísimo. También estaba muy rico el de Laura Londoño. Así, la cosa estaba entre Tania Llasera y Blanca Romero.

Pero los jueces de ‘MasterChef Celebrity 8’ tenían claro que la sexta expulsada de esta edición era Tania Llasera dejando a Eduardo Casanova muy tocado. El resto de compañeros también lloraban la marcha de la presentadora. «Me ha salido mal, me he puesto nerviosa. He entrado en barrena, yo admito que me voy a mi casa porque lo he hecho mal, no es una injusticia», reconocía. «Me llevo un montón de gente maravillosa. Tengo amistades en sitios que nunca hubiera pensado. Esta especie de mili culinaria que es ‘MasterChef’, es como que las faenas unen mucho», añadía Tania.

Todo mientras Eduardo Casanova la liaba pues con el lloro estaba moqueando y uno de los mocos le caía al cámara lo que provocaba que el actor y director se riera a la vez que lloraba. «¿Estás bien Eduardo?», le preguntaba Pepe que no entendía nada. «No me encuentro bien porque se le ha caído un moco al cámara», soltaba Eduardo provocando la risa de todos sus compañeros. «Yo nunca he llorado en televisión y le ha caído un moco al cámara calvo en la cabeza y me han dado ganas de reírme», explicaba Casanova.