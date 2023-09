‘MasterChef Celebrity’ sorprende con doble expulsión y manda a la calle a estos concursantes

TVE ha emitido este jueves la cuarta gala de ‘MasterChef Celebrity 8’ tras las expulsiones de Genoveva Casanova, César Cadaval y Sandra Gago. Ha sido una gala que ha tenido de todo y en la que el talent de cocina se desplazaba por primera vez a Ceuta y una prueba de expulsión en la que los jueces les complicaba la vida a los delantales negros y les sorprendían con una doble eliminación.

Nada más acceder a las cocinas, los aspirantes de ‘MasterChef Celebrity 8’ se enfrentaban a uno de los grandes miedos de todos los concursantes del talent show: un postre. En esta ocasión, todos tenían que replicar un brazo de gitano con manzana. Pero antes tenían que ponerse por parejas y competir en una partida de dominó. El ganador podría utilizar todos los utensilios posibles para replicar el plato mientras el perdedor solo podría utilizar sus manos.

Era una prueba bastante desastrosa según la valoración de los jueces de ‘MasterChef Celebrity 8’ con Toñi Moreno sin poder presentar el brazo de gitano. Ante la valoración de los jueces, la presentadora se lo tomaba con guasa y amenazaba con montar una ONG de damnificados por el programa junto a María del Monte, Fernando Tejero y Patricia Conde.

Tras el «desfile de este despropósitos a la manzana» en boca de Samantha Vallejo-Nágera, la jueza desvelaba que si que habían probado dos brazos de gitano sobresalientes. Eran los de Blanca Romero y Tania Llasera siendo la actriz la mejor de la prueba mientras Jordi Cruz le decía al resto que tenían suerte de que no fuera la prueba de expulsión pues varios de ellos podrían haber tenido que colgar el delantal.

En la segunda prueba de la noche, los concursantes de ‘MasterChef Celebrity 8’ viajaban por primera vez en la historia del talent de cocina a Ceuta. Allí, los dos equipos se enteraban de que tendrían que cocinar a las órdenes de Pepe Rodríguez y Jordi Cruz que ejercerían de capitanes y además la valoración sería individual y no por equipos.

Laura Londoño, la mejor de la prueba de eliminación

Jordi capitaneaba el equipo azul y en la valoración felicitaba a su equipo sobre todo a Daniel Illescas y a Jesulín de Ubrique. Mientras que a Blanca y a Álvaro les decía que «os ha faltado una marcha y un poco de chispa» y a Jorge Sanz y Toñi Moreno que se mostraban «inseguros» al trabajar en solitario. Finalmente, Jordi decidía que los delantales negros de su equipo fueran Álvaro y Blanca mientras el resto se libraba de la prueba de expulsión.

Por su parte, Pepe Rodríguez también daba la enhorabuena al equipo rojo. «El menú era más exigente, tenía muchos más pasos y los hemos dado», les decía el chef a su equipo. No obstante, a Jorge Cadaval le daba un toque porque no había sido su mejor prueba al igual que a Miguel Diosdado. Finalmente, Pepe otorgaba los delantales negros de su equipo a Miguel Diosdado, Palito Dominguín y Jorge Cadaval. Y la mejor de la prueba y la que se llevaba los 4.000 euros para una ONG era Laura Londoño.

Los jueces de ‘MasterChef Celebrity’ sorprenden con doble expulsión

A su regreso a las cocinas, los delantales negros se encontraban con unas cajas opacas. Mediante el tacto tenían que escoger de cada caja un elemento que consideraban que podía serles útiles. Así en dos cajas tenían bolas con algún utensilio, ventajas o desventajas y en la última algo de casquería.

Pero además los jueces les daban una sorpresa más y es que tendrían una tablet en la que poder ver un plato con casquería y podrían seguir paso a paso la receta en la Escuela del programa. Pero como esto es ‘MasterChef’ todo tenía truco: las tablets tenían poca batería y tendrían que ser muy rápidos para intentar visualizar y retener la mayor cantidad de información posible para replicar el plato. Y como colofón final Jordi Cruz les anunciaba que al final de la noche los dos concursantes que hubieran elaborado los peores platos serían eliminados.

Así, Miguel Diosdado podría disfrutar de diez minutos extra de cocinado mientras que Blanca Romero podría pedir ayuda de un compañero durante diez minutos y Palito a uno de los jueces. Mientras que Álvaro Muñoz Escassi tendría menos de diez minutos de cocinado. Por su parte, Jorge Cadaval se quedaba igual sin tener ni ventaja ni desventaja. En pleno cocinado, Jordi Cruz le daba un delantal negro a Tania Llasera por ayudar a Palito desde la galería.

Palito Dominguín y Miguel Diosdado, expulsados

Durante la cata, los jueces felicitaban a Álvaro Muñoz Escassi porque la había «clavado» pese a tener menos tiempo y no haber visto ni siquiera el vídeo de la receta. De ese modo, estaba claro que el jinete se iba a librar de la eliminación. Y los dos expulsados de la noche eran Palito Dominguín y Miguel Diosdado. Una decisión que dejaba roto a Jorge Cadaval. «Yo no estoy preparado para despedirme de la gente», reconocía el componente de Los Morancos. Y es que la marcha de Palito dejaba muy tocados a sus compañeros.

«Esto ha sido una experiencia inolvidable, me lo esperaba menos duro y me voy contento porque lo he dado todo. Me da pena porque supone no seguir la aventura», reconocía Miguel Diosdado. Por su parte, Palito rompía a llorar. «Me da la sensación . Somos un grupo muy guay y les quiero muchísimo. He aprendido muchísimo y aunque me haya salido mal la mayoría de platos me voy bien, con una palmadita en la espalda porque soy muy dura conmigo misma», añadía Palito.