‘MasterChef Celebrity 8’ manda a la calle a su primera aspirante por un gran error

‘MasterChef Celebrity’ ha arrancado este jueves su octava edición en TVE. Lo ha hecho adelantándose al estreno de ‘GH VIP 8’ la próxima semana. De este modo, dos pesos pesados de la televisión se enfrentarán en una batalla en la que también se prevé que entre ‘Joaquín, el novato’, el formato revelación del pasado año.

‘MasterChef Celebrity‘ ha vuelto a TVE con uno de los mejores casting de su historia formado por Jorge y César Cadaval (Los Morancos), Blanca Romero, Álvaro Escassi, Sandra Gago, Eduardo Casanova, Toñi Moreno, Jorge Sanz, Laura Londoño, Jesulín de Ubrique, Tania Llasera, Miguel Diosdado, Genoveva Casanova, Daniel Illescas y Palito Dominguín.

Ha sido una primera gala que ha dado para todo. Desde una primera prueba completamente desastrosa en la que todos los concursantes de ‘MasterChef Celebrity 8’ demostraban que apenas saben cocinar. Y es que todos tenían que replicar dos platos elaborados por dos ganadores del programa como Miguel Ángel Muñoz y Raquel Meroño. Tan solo Jorge Cadaval y Álvaro Muñoz Escassi salían indemnes.

Después, los concursantes se enfrentaban a su primera prueba de exteriores en Formentera donde han tenido que elaborar un menú creado por el chef Nandu Jubany siendo el equipo rojo el que salía victorioso mientras que el equipo azul se llevaba los delantales negros.

Así, Miguel Diosdado, Toñi Moreno, Eduardo Casanova, Blanca Romero, Genoveva Casanova, Jesulín de Ubrique y César Cadaval se enfrentaban a la primera prueba de eliminación de ‘MasterChef Celebrity 8’ en la que tenían que elaborar un plató con sabor a mar siendo Álvaro Escassi el que les otorgaba el ingrediente principal a cada uno de ellos.

Una primera prueba de expulsión con sorpresa

Por si fuera poco, los delantales negros se encontraban con una sorpresa al entrar en el supermercado y es que no tenían apenas productos. Aunque cuando llevaban ya bastante tiempo de cocinado los jueces de ‘MasterChef Celebrity’ les dejaban entrar de nuevo a por los ingredientes que quisieran.

Más o menos todos conseguían sacar algo salvo Blanca Romero que parecía tirar la toalla. Algo que a Jordi Cruz no le gustaba tal y como le decía antes de empezar la cata. «El problema son las dudas y el bloqueo», le aseguraba Jordi Cruz antes de probar su plato que estaba bueno pero duro. «Lo que no puede ser es la actitud», le insistía el chef. Mientras que Eduardo Casanova y César Cadaval recibían buenas críticas y a Toñi Moreno le dijeran que su plato no estaba bien.

Por su parte, Jesulín de Ubrique volvía a sorprender con un buen plato y Miguel Diosdado recibía un pequeño rapapolvo porque su plato era buena idea pero le faltaba sabor a mar y al ingrediente principal. La última en presentar su plato era Genoveva Casanova que presentaba un ceviche super picante. «Lo que me preocupa es que no es un ceviche», le decía Jordi Cruz. «Y lo más importante que no sabe a la galera, que es el ingrediente principal», apostillaba Samantha.

Genoveva Casanova, primera expulsada de ‘MasterChef Celebrity 8’

Finalmente, tras la cata, llegaba el momento de conocer al primer expulsado de ‘MasterChef Celebrity 8’. Jesulín y César Cadaval eran los dos mejores de la prueba mientras que Eduardo Casanova y Blanca Romero subían también a la galería. Así, la cosa estaba entre Genoveva, Toñi y Miguel. Pero los jueces decidían que la primera expulsada fuera Genoveva Casanova.

«Lo estaba pasando tan bien», reconocía ella entre lágrimas. «Yo sabía que yo tengo demasiada tolerancia al chile y que no iba a saber medir el chile en las pruebas, ha sido un gran error», sostenía sobre el motivo que le había llevado a ser la expulsada. «Estoy feliz, me emociono porque no voy a estar con ustedes, pero es durísimo porque todo es desconcertante. Me llevo un montón de amigos que es lo que más me importa», añadía la empresaria.