Alarma en 'El Desafío': Genoveva Casanova, atendida de urgencia por el servicio médico tras un accidente

Este viernes, 17 de enero, Antena 3 emitió una nueva entrega de 'El Desafío', el programa presentado por Roberto Leal. Entre las pruebas a realizar estaba 'Duelo de lianas', en la que Genoveva Casanova mediría sus fuerzas con Roberto Brasero. Sin embargo, un incidente ocurrido durante los ensayos provocó que este duelo no fuera posible llevarse a cabo.

"Hacemos un ensayo previo al programa y ha ocurrido algo que quiero que vean", informaba Roberto Leal, dando paso al vídeo. En las imágenes se veía a Genoveva Casanova saltando, y lanzando varios gritos de dolor: "¡Me acabo de destrozar el abdomen!". "¡Espera! ¡Bajadla, bajadla, bajadla!", pidió a gritos el presentador, que también se encontraba presenciando el ensayo.

Un lamento que se trasladó al plató, donde la mexicana no pudo contener las lágrimas al contar lo sucedido. "Estaba yo muy ilusionada. Cuando llegué el primer día pedía hacerlo otra y otra vez, porque me divertía haciendo esta prueba, y me da mucha rabia", reconocía. Según explicó, el motivo de su lesión es que se le clavó un cinturón que tenía dentro, y sobrecargó el abdomen por levantar las piernas y tirar de la cuerda: "Fue verme ahora y me dio tristeza". Finalmente, no pudo realizar la prueba, y tuvo que ser atendida por el servicio médico del programa que le indicó no realizar el reto de esta semana.

💔Genoveva Casanova entrenó sin descanso para su prueba, pero un sobreesfuerzo la ha dejado fuera esta noche.

¡La próxima semana tendrá que enfrentarse a dos desafíos! #ElDesafío pic.twitter.com/yNlhQc4wzB — El Desafío (@eldesafioA3) January 17, 2025

Genoveva Casanova ya habló de su problema de salud en 'El Hormiguero'

Cabe recordar que Genoveva Casanova ya habló de esta lesión durante su visita a 'El Hormiguero'. Y es que la empresaria venía de superar un trombo en un pulmón, por lo que tenía la espalda y el abdomen debilitados. Por tal motivo, tampoco pudo hacer la prueba de la apnea. Así lo explicó ella misma en el programa de Pablo Motos: "Me causó un derrame en el pulmón, problemas en el corazón... Estuve grave en el hospital".

"Es una pena, te voy a pedir que te sientes con tus compañeros, y, sobre todo, que te recuperes", le deseaba Roberto Leal antes de arrancar la prueba con Roberto Brasero. El presentador del tiempo de Antena 3 tenía dos minutos y medio para hacer el circuito, que consiguió terminar con 32 segundos de sobra.