‘MasterChef Celebrity’ ya tiene a su tercer expulsado tras una bronca eliminación: «Mucha rabia»

TVE ha emitido este jueves la tercera gala de ‘MasterChef Celebrity 8’ tras las expulsiones de Genoveva Casanova y César Cadaval. Ha sido una gala que nos ha llevado hasta Italia en su primera prueba, a San Vicente de la Barquera en la segunda y a un jardín vertical en el último reto de la noche.

Nada más entrar a las cocinas, los aspirantes de ‘MasterChef Celebrity 8’ se encontraban con una caja misteriosa en la que encontraban elementos para hacer una masa de pizza casera. Pero además, los jueces tenían una sorpresa para todos: tenían que hacer acrobacias con la masa en el aire para conseguir estirarla y conseguir hasta 60 centímetros.

Además de una pizza, los concursantes de ‘MasterChef Celebrity 8‘ tenían que elaborar una ensalada con sabor italiano. Tras la elaboración, llegaba el momento de la cata por parte de los jueces y por Andrea Tumbarello. Tan solo Laura Londoño y Miguel Diosdado conseguían sacar adelante dos buenas pizzas. Por su parte, Jorge Sanz se llevaba un delantal negro tras hacer trampas.

Finalmente, la mejor de la prueba era Laura Londoño, que se llevaba los 4.000 euros de premio para otorgar a su ONG. Después, la actriz de ‘Café con aroma de mujer’ era elegida capitana del equipo rojo mientras que Miguel Diosdado pasaba a liderar el equipo azul.

Colombia es un país precioso, maravilloso, pero hay miles de niños que se mueren de hambre diariamente y esta fundación alimenta 5000 niños al día que es su única comida

En la segunda prueba de la noche, los concursantes de ‘MasterChef Celebrity 8’ viajaban hasta San Vicente de la Barquera donde tenían que elaborar un menú diseñado por Jesús Sánchez. Y mientras el equipo azul conseguía sacar adelante sus dos platos e incluso adelantaban el segundo plato; el equipo rojo se encontraba con numerosos problemas incluso con el abandono de Sandra Gago por encontrarse mal. Lo que obligaba a David Bustamante a intervenir y a ponerse la chaquetilla.

El cantante incluso se atrevía a dar un plan B al equipo rojo al ver que el postre no iba a salir. Así, optaba por traer unos sobaos pasiegos con los que Jordi Cruz cambiaba de planes y ofrecía hacer un postre alternativo con el producto que les había dado Bustamante.

Eso llevaba a los jueces de ‘MasterChef Celebrity 8’ a mandar al equipo azul a eliminación. Durante su valoración Jordi Cruz les daba un rapapolvo a todos y se encaraba con Blanca Romero después de que la cantante se cachondeara de la situación.

El equipo rojo no ha hecho un buen trabajo y Jordi… se está enfadando…





Posteriormente, era el momento de que los delantales negros se lo jugaran todo en la prueba de eliminación. Antes de empezar, se encontraban con un jardín vertical compuesto por 43 hierbas aromáticas, brotes y flores. El que más adivinara de todos se libraría de la prueba y subiría a la galería con el resto de sus compañeros.

Mientras el resto de los aspirantes de ‘MasterChef Celebrity’ con delantal negro tenían que elaborar un plato libre, bien salado o bien dulce según decidía la Terremoto de Alcorcón, que llevara al menos una de las hierbas, brotes o flores que habían adivinado.

Sandra Gago, tercera expulsada de ‘MasterChef Celebrity 8’

Tras la cata, los jueces decidían salvar a Jorge Sanz que se convertía en el mejor de la prueba después de haber estado siempre en la cuerda floja. También conseguían seguir una semana más Blanca Romero, Álvaro Muñoz Escassi y Jesulín de Ubrique.

De ese modo, las cosas estaban entre Sandra Gago y Daniel Illescas, que había vivido un desencuentro con Jesulín de Ubrique justo antes de saber el veredicto de los jueces y en el que también participaba Toñi Moreno. Finalmente, el jurado decidía que el tercer expulsado de ‘MasterChef Celebrity 8’ fuera Sandra Gago. «Sandra no has sabido darle el protagonismo que exigía la albahaca en esta prueba, un calabacín con leche que ni la albahaca se notaba ni el calabacín y el pescado pasado de cocción y te lo has cargado», le advertía Jordi Cruz.

«Ahora estoy con un bajón horrible, ha sido una experiencia increíble, he aprendido muchísimo y lo he disfrutado mucho. He conocido a gente maravillosa. Siento un poco de rabia porque antes de entrar al programa me preparé mucho», reconocía Sandra Gago sin poder contener las lágrimas al tener que marcharse del programa.

Antes de marcharse, Sandra reconocía que para ella sus ganadores eran Álvaro Muñoz Escassi por ser el que mejor cocina, Tania Llasera que no podía parar de llorar al ver como era la modelo la que tenía que abandonar el programa. Y finalmente, Jorge Cadaval.