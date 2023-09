Las redes se echan encima de Jordi Cruz por lo hecho a Blanca Romero en ‘MasterChef Celebrity’

La prueba por equipos en San Vicente de la Barquera durante la tercera gala de ‘MasterChef Celebrity 8’ ha sido un auténtico desastre. Bueno solo para el equipo rojo liderado por Laura Londoño que no conseguía sacar adelante ninguno de sus dos platos como tocaba. Algo que hacía que Jordi Cruz se pusiera serio con ellos durante la valoración.

Así, pese a que el equipo de Laura Londoño tenía un miembro más sirvió de poco. Y es que el trabajo del equipo fue bastante desastroso porque ni la coca del primer plato ni el postre salieron adelante. Fue una prueba en la que los jueces de ‘MasterChef Celebrity 8‘ tenían además una última sorpresa: dos de los concursantes de cada equipo estarían en el banquillo e irían dándose relevos para ir cocinando mientras los otros se quedarían sentados en el banquillo a la espera de entrar a cocinar.

Mientras en el equipo azul iban pasando todos por ahí, en el equipo rojo Laura Londoño solo sentaba a Daniel Illescas, Jesulín de Ubrique, Jorge Sanz y Blanca Romero. No obstante, a mitad de la prueba, Sandra Gago que estaba enferma pedía marcharse porque no aguantaba más. Tras ver que no llegaban, Jordi Cruz le pedía a David Bustamante que se pusiera la chaquetilla.

Pese a todo, seguían sin llegar. Por ello, Jordi Cruz le pedía al equipo azul que adelantara su segundo plato mientras ellos terminaban el primer plato. Eso sí, tenían que reinterpretarlo porque la coca estaba cruda y no la podían sacar. Pero lo peor llegaba con el postre. Al ver que no podían presentar nada, David Bustamante les daba un plan B al llevarles sobaos pasiegos con los que Jordi decidía hacer un nuevo postre.

De ese modo, sin necesidad de valorar la prueba, Jordi Cruz sorprendía a su equipo con los delantales negros. «Vais directos sin escalas a la prueba de eliminación. En vuestra cocina no ha salido absolutamente nada bien», les decía el chef. Era entonces cuando Laura Londoño como capitana reconocía que tenía mucho que aprender. «No se podía fallar. No hemos sacado absolutamente nada, lo que hemos sacado no ha sido mérito vuestro. Ha sido mérito mío y de Bustamante», le recriminaba Jordi Cruz.

Jordi Cruz se encara con Blanca Romero en ‘MasterChef Celebrity’

«No estoy de acuerdo. Tenemos muchas cosas que si son mérito nuestro. Incluso me atrevería a decir que nuestro perfecto de tomate quedó delicioso», defendía Laura Londoño. «¿Laura estás de broma?», le preguntaba entonces Jordi Cruz a la capitana. Por su parte, Blanca Romero tomaba la palabra para felicitar al chef porque la receta estaba rebuena y la iba a hacer en su casa.

«Blanca te lo voy a preguntar a ti también. ¿Estás de cachondeo?«, insistía Jordi Cruz sin entender a las chicas del equipo rojo. «Si yo no entro y os ordeno un poquito, tranquilizo a la capitana y reorganizo el primer plato no sale», aseveraba el chef. En ese momento, Blanca hacía que lloraba. «No me has visto mosqueado. ¿Estás contenta de no poder sacar un plato como dios manda, de haber sacado un plato vuestro en tercera posición?», insistía Jordi.

«Todos sin excepción habéis estado despistados, desubicados, descentrados y con una actitud que no me ha gustado. Y que no se puede permitir en estas cocinas. Vuestra propuesta de menú no tenía nada que ver con el de Jesús Sánchez. E incluso es la primera vez que mando a un invitado a una pastelería a comprar para hacer el postre, la primera vez«, sentenciaba Jordi.

El equipo rojo no ha hecho un buen trabajo y Jordi… se está enfadando… #MCCelebrity



⭕️https://t.co/dT0qKmqP3F pic.twitter.com/kdvQ5oD6Sh — La 1 (@La1_tve) September 21, 2023

Críticas de la audiencia

Blanca vacilando a Jordi

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA

Me mosquean muchísimo las valoraciones de Jordi, equipo al que va, equipo que fracasa. Va a pinchar, no a dirigir. Y encima, la valoración con una saña que saca solo cuando le interesa. #MCCelebrity — Dracona Dormiens (@DraconaDormiens) September 21, 2023

-Ha sido mérito mío. Jordi Cruz, de los Modesto de toda la vida. #MCCelebrity — Sra😼Prozac (@SraProzac) September 21, 2023

#MCCelebrity Blanca está mutando en Patricia Conde — Francisco Jose Reino (@FranciscoReino) September 21, 2023