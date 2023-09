‘MasterChef Celebrity 8’ expulsa a uno de Los Morancos de forma totalmente inesperada

Este jueves 14 de septiembre TVE emitió la segunda gala de la octava edición de ‘MasterChef Celebrity’ que acabó con César Cadaval, de Los Morancos, como segundo expulsado contra todo pronóstico, tras una desastrosa prueba de eliminación. Sin embargo, muchos creían que la eliminada sería Blanca Romero.

Ya durante la primera entrega, en la que Genoveva Casanova se convirtió en la expulsada, Los Morancos dejaron claro que, aunque llegaban juntos al talent culinario de TVE, no concursaban juntos. Pese a esto, Jorge Cadaval trató como pudo de beneficiar a su hermano, quien dejó claro desde el primer momento que la cocina no era lo suyo. Incluso se ofreció a quedarse sin compañero en la prueba de eliminación.

César Cadaval fue el primero de los aspirantes en pasar por la mesa del jurado, compuesto por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo- Nájera a quienes también acompañaba El Monaguillo. El sevillano cocinó conejo, pero no atinó con el tiempo de cocción, presentando un plato crudo. Hasta tal punto que ni siquiera Samantha lo probó. Como era de esperar, la valoración no fue buena. Al ver a su hermano tan desanimado, Jorge se acercó a darle un abrazo, algo que su hermano rechazó.

Las bonitas palabras de César sobre su hermano: «No sé caminar sin él»

«¿Siempre rechazas las muestras de cariño de tu hermano?», le preguntó Jordi. A lo que el concursante contestó: «Yo no sé caminar solo en la vida sin mi hermano». «En los momentos más chungos de mi vida ha estado ahí mi gordito. Mira que no tenemos que ver nada el uno con el otro, nada en absoluto, pero yo daría mi vida por mi hermano», añadió Jorge. Y es que los hermanos Cadaval tienen claro que a «la familia hay que restarle, restarle los problemas, porque si no te quedas sin familia». «Eso y no tragarse las penas», concluyó el humorista.

A diferencia de su hermano, Jorge sí que conquistó a los miembros del jurado, incluso Jordi Cruz terminó piropeándolo. Laura Londoño y Palito Dominguín también hicieron buenos platos. Por su parte, Daniel Illescas, que presentó unos mejillones tigre, se salvó por los pelos gracias al buen sabor de su cocinado.

Mientras que a Toñi Moreno los calabacines que presentó se le quedaron crudos en un plató en el que, además, los garbanzos deberían haber sido los protagonistas. «No me podéis eliminar ya que me he gastado el dinero que aún no he ganado aquí en clases de cocina», bromeó la presentadora gaditana. Por último, Blanca Romero presentó una pasta sin demasiado sabor, lo que también le valió las críticas del jurado.

César Cadaval (Los Morancos), segundo expulsado de ‘MasterChef Celebrity’

Mientras tanto, desde la galería miraba todo cuanto ocurría en cocinas el resto de concursantes, Álvaro Muñoz Escassi, Sandra Gago, Eduardo Casanova, Miguel Diosdado, Jorge Sanz, Tania Llasera y Jesulín de Ubrique. Pese a su éxito en la prueba de exteriores, el jinete acabó con un delantal negro y no precisamente por su cocinado, sino por dar una corrección a uno de sus compañeros. Hasta allí subió Jordi Cruz para hacerle entrega del delantal: «Esto te lo pones para empezar el próximo programa».

La decisión final no estuvo precisamente ajustada, los jueces parecían tenerlo bastante claro. Laura Londoño aprobó con sobresaliente. Palito, Jorge y Dani sacaron notable. Así es que la decisión final estaba entre Toñi, Blanca y César. Finalmente, este último fue el elegido para abandonar el talent culinario de TVE. Y es que era el único plato que no habían podido comer.

«No me lo esperaba», reconocía César Cadaval, visiblemente emocionado, al conocer la decisión de los chefs. Además, confesaba que «me da mucha pena porque me lo estaba pasando muy bien. No os podéis imaginar el buen rollo que hay aquí. No solo con mis compañeros, también con los jueces y con todo el equipo del programa». A su lado, Toñi Moreno, no podía parar de llorar: «Pensábamos que no ibas a llorar más», le dijo Pepe Rodríguez.