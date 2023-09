Toñi Moreno alude a Patricia Conde en estos términos ante los jueces de ‘MasterChef Celebrity’

Parece que el nombre de Patricia Conde va a estar muy presente en esta octava edición de ‘MasterChef Celebrity’. Y es que después de la polémica que generó al final de la pasada edición, el talent no dudaba en lanzarle una pulla en el inicio de esta edición. Y este jueves, ha sido Toñi Moreno la que la mencionaba.

Todo se producía en el primer reto de la cuarta gala de ‘MasterChef Celebrity 8′ en el que los concursantes tenían que elaborar un brazo de gitano de manzana. Antes tenían que ponerse por parejas y luchar en una partida de dominó. El que ganara dispondría de los utensilios necesarios para hacer la mejor elaboración mientras que el perdedor lo tendría que hacer todo a mano.

Era un reto en el que Toñi Moreno lo pasaba fatal porque se le pegaba la masa del brazo de gitano. «He dado clase este fin de semana con una pastelera que ha venido a mi casa», aseveraba la presentadora de Canal Sur cuando se le acercaban Mario Vaquerizo y Samantha Vallejo-Nágera. Al ver que no llegaba, amenazaba con no presentar nada y enfrentarse a los jueces como hizo su amiga María del Monte o Patricia Conde.

«Todo el mundo ha hecho el brazo menos yo. La que más dinero se está gastando en profesores, inútiles de cocinado soy yo, pero bueno», confesaba Toñi antes de mostrar su plato a los jueces y de terminar hundiéndose al ver su resultado.

Toñi Moreno habla así de Patricia Conde ante los jueces de ‘MasterChef’

Al ver la cara que ponían los jueces Toñi Moreno se quería morir. «Pepe no me mires con esa cara porque no pienso llorar porque es para reírse», soltaba llevándose las manos a la cara. «Toñi pónmelo fácil», le pedía Pepe Rodríguez. «Echarme. Os lo voy a poner fácil. Mira voy a hacer una asociación con María del Monte, con Fernando Tejero y con Patricia Conde y voy a ser la presidenta«, comentaba de forma irónica aludiendo a los tres ex-concursantes que cargaron contra el talent de cocina.

«Este fin de semana vino una pastelera a mi casa y me compré una amasadora. Lo que no contaba es que me habéis quitado los aparatos y se me ha pegado el bizcocho porque no tenía el papel del horno», se justificaba Toñi Moreno antes de que los jueces probaran su postre.

Es que el sándwich mixto que ha presentado @tmorenomorales. Me da algo #MCCelebrity pic.twitter.com/RAYNspq0EK — MasterChef (@MasterChef_es) September 28, 2023

«No te voy a decir nada. Es que no puedo. Yo te quiero decir algo bonito, haces todo con toda la buena voluntad del mundo, estudias y haces todo lo que puedes, pero no le luce nada, pobre», valoraba Pepe Rodríguez. «Está gafada«, apostillaba Jordi Cruz.

«Gafada no, eso no lo digas ni en broma que la gente deja de contratarte», le replicaba Toñi Moreno al chef después de que mencionara a María del Monte o Patricia Conde. «Te digo una cosa deja de nombrar ya a M.M. ahí lo dejo«, sentenciaba Pepe. «No ella no tiene culpa de nada», defendía Toñi dando así la cara por su gran amiga María del Monte.