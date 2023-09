Toñi Moreno le canta las cuarenta a Jesulín en ‘MasterChef Celebrity’ con esta desafiante amenaza

La tercera gala de ‘MasterChef Celebrity 8’ no ha estado exenta de polémica. Tras la prueba por equipos era Jordi Cruz el que se enfrentaba con Blanca Romero al considerar que la concursante se estaba cachondeando de la valoración que les había dado el chef al equipo rojo después de una desastrosa prueba. Pero antes de la eliminación era Jesulín de Ubrique el que reventaba el programa al cuestionar a Daniel Illescas un gesto feo y provocaba que Toñi Moreno cargara contra el torero.

Todo se producía en la prueba de eliminación en la que los delantales negros se encontraban con un jardín vertical compuesto por 43 hierbas aromáticas, brotes y flores. Por turnos, cada uno tenía que intentar ser el que más adivinaba. La primera en someterse a la prueba era Sandra Gago. Esta elegía a Daniel Illescas como el siguiente en pasar por ella y el modelo e influencer optaba por escoger a Blanca Romero.

Algo que a Jesulín de Ubrique le sentaba a cuerno quemado. De ese modo, tras acabar la prueba y justo antes de que los jueces hicieran su valoración y anunciaran al tercer expulsado; el torero optaba por recriminarle a Daniel Illescas que no le hubiera escogido a él y le diera menos oportunidades de poder acertar siendo su amigo. Una crítica que hundía a Daniel y que hacía reaccionar a Toñi Moreno desde la galería.

«Me he sentido un poco decepcionado con mi amigo Dani porque yo tenía como localizada cinco o seis plantas y el tío no acertó y ni siquiera me miró», soltaba Jesulín. «Yo lo siento, no lo he hecho con malicia ni nada, siento si te ha sentado mal», contestaba el modelo. «Jesús tienes toda la razón, yo te pido disculpas no lo he pensado. Dame un abrazo, me siento mal. Pero no lo he pensado por mis nervios. No lo he hecho con maldad», le decía Daniel pidiéndole disculpas.

La humildad de Dani pidiendo perdón sin pensarlo para no generar conflicto #MCCelebrity pic.twitter.com/NXyGrcfm5L — MasterChef (@MasterChef_es) September 21, 2023

«Que me quiere más a mí punto», soltaba entonces Blanca Romero. «Y punto», apostillaba desde la galería Toñi Moreno con cara de circunstancia. Tras ver como Daniel Illescas no podía parar de llorar tras lo que le había dicho Jesulín, Toñi Moreno se enfrentaba con el torero con quien tiene una amistad desde jóvenes.

Toñi Moreno se encara con Jesulín de Ubrique: «Déjame hablar»

«No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Si yo me tuviera que enfadar Jesús cada vez que la gente no me coge o no me saca estaría todo el día enfadada», le soltaba la presentadora. «Pero vamos a ver Toñi», le decía Jesulín cortándole. «No, déjame hablar tío. Que estás acostumbrado a mandar», le espetaba Toñi. «No, no a mí me han mandado muchas veces», se justificaba él. «Y a todos», le corregía Toñi.

«Aquí todos somos iguales. Está Dani que sabemos que lleva todo el día nervioso. Esto es un concurso. A mí no me ha elegido nadie», insistía Toñi Moreno en su recriminación a su amigo Jesús. «Pero tu ves los toros desde la barrera y yo estoy aquí abajo. Y te digo más si hubiese sido al contrario yo lo miro a él y lo saco y a mí me han dejado el penúltimo. Yo no vengo aquí a discutir», le contestaba el torero.

“Yo no tengo que pedirle disculpas ni a Daniel ni a ninguno. Que aprenda de los disgustos, que también se aprende de los disgustos” #MCCelebrity pic.twitter.com/aVGSiwZcxf — MasterChef (@MasterChef_es) September 21, 2023

Después, Jesulín en el confesionario aseveraba que él no tenía que pedir disculpas ni a Daniel ni a nadie. «Que aprenda de los disgustos», soltaba el torero. «Si yo hubiese tenido la oportunidad le hubiese sacado a él porque quiero seguir aquí con él. Es más prefiero que se vaya antes Toñi que él», aseveraba Jesulín. «Pues mira no te voy a dar esa satisfacción Jesulín de Ubrique porque voy a pelear para que te vayas antes que yo», sentenciaba la presentadora.