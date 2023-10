«Soy muy radical»: Pablo Motos censura a Los Javis por lo que dicen en ‘El Hormiguero’

Este martes 10 de octubre Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como Los Javis han visitado ‘El Hormiguero‘ para presentar su nueva serie, ‘La Mesías‘, que se estrenará este mismo miércoles en Movistar Plus+. Los Javis explicaron a Pablo Motos que está ficción es «un thiller a nuestra manera».

Este nuevo proyecto de la pareja se basa en «muchos casos de familia que por cuestiones religiosas muchas veces, no quieren que sus hijos conozcan el exterior». Ambrossi denunció, además, que «hay padres que se creen que son los dueños de sus hijos». La producción ha durado más de tres años, pues, aunque la grabación duró 25 semanas, la idea original surgió durante un retiro en el hotel SHA de Altea.

Los Javis confesaron que dicho hotel es increíble. Sin embargo, Pablo Motos les advirtió que «igual no opinamos lo mismo». «Se come muy bien», añadía Javi Ambrossi, algo con lo que el presentador no estaba muy de acuerdo. «Ves… Yo es que eso de los macrobióticos…», opinaba el comunicador valenciano, defendiendo su posición.

La experiencia de Pablo Motos en el SHA de Altea

«¿Fuiste hace mucho, ¿no?», quería saber Javier Calvo, a lo que Motos respondió que «sí». «Ahora te llena, yo la primera vez que fui salí escuálido», aseguraba Calvo, quien seguía sin convencer al presentador. Y es que, según reconoció éste: «Yo en estas cosas soy muy radical».

Tras esto, Pablo Motos no dudó en contarles su experiencia en el mencionado hotel: «El ‘coulant’ que yo me comí conseguí que no superara a nada de nada, ni bueno ni malo, ni comida ni bebida. Fui con la idea de los macrobióticos y al segundo día me fui a un bar de gambas que había al lado del hotel». Ante esta confesión, Ambrossi también admitió que su primera vez en el SHA se escapó al cine «a por chuches y palomitas».