Señalan el verdadero motivo de la ruptura de Laura Escanes con el cantante Álvaro de Luna

Laura Escanes y Álvaro de Luna habrían roto su relación según ¡Hola!. De ser cierta la información, la realidad es que se ha tratado de una relación efímera, pues apenas habría llegado al año de duración. Hay que recordar que ambos fueron captados juntos por primera vez a finales de 2022 durante una escapada a las islas Canarias coincidiendo con una entrega de premios musicales en Tenerife. Fue poco después de acabar su matrimonio con Risto Mejide.

La citada revista apunta a que ha sido una ruptura «de mutuo acuerdo». «No era su primera crisis. En agosto, decidieron darse un tiempo, pero un mes después, en septiembre, quisieron darse una nueva oportunidad a su relación y volvieron a intentarlo. Sin embargo, hace unos días se dieron cuenta de que no podía ser», recoge ¡Hola!.

Una información que también ha difundido el periodista y tiktoker, Abel Planelles, que actualmente es colaborador puntual del programa de Telecinco ‘Vamos a ver’. No obstante, este apunta a que ha sido Laura Escanes la que ha roto la relación hace dos semanas.

Al parecer, pese a que ha habido crisis intermitentes, la de esta vez no tiene marcha atrás. ¡Hola! asegura que ha sido una decisión que no se ha tomado a la ligera y que ha sido muy meditada por ambas partes. No habría terceras personas, solo momentos vitales muy opuestos y demasiados altibajos que supuestamente no hacían factible la relación. Los dos están muy volcados en sus respectivas carreras.

Todo apunta a que Laura Escanes y Álvaro de Luna no se entendían y, ante esos baches, habrían determinado que es mejor separar sus caminos de forma amistosa y sin que el cariño especial que existe entre ellos se emponzoñe.

Ninguna de las dos partes se ha pronunciado públicamente a través de sus redes sociales por el momento, pero lo cierto es que hay una evidencia. Y es que, en las últimas horas, el cantante ha dejado de seguir a la influencer en Instagram. Ella, por su parte, no lo ha hecho aún. La madre de Álvaro también habría dado unfollow a Laura según ha informado ‘Socialité’.