Todos señalan lo mismo del reencuentro de Laura Escanes y Álvaro de Luna en ‘El Desafío’

Este viernes 1 de marzo el octavo programa de ‘El Desafío’ ha dejado una imagen cuanto menos curiosa, la de Laura Escanes y Álvaro de Luna juntos tras su ruptura. La pareja coincidió en el mismo plató de televisión ante su ruptura sentimental. No obstante, hay que tener en cuenta que el programa se grabó antes de que anunciasen su separación, en noviembre de 2023.

La influencer acudió como invitada, mientras que el cantante lo hizo para acompañar a Adrián Lastra en su reto semanal. El actor debía tocar algunos instrumentos de cuerda acompañado de Álvaro de Luna, al ritmo de su famoso tema ‘Juramento eterno de sal’. Cuando llegó el momento de la valoración de Juan del Val, éste prefirió dar la palabra a Laura Escanes.

«Yo me ahorro mi valoración. Por algún extraño motivo, he visto cierta química muy bonita. Me gustaría que la valoración la hiciera Laura. Por lo que sea», comentó el escritor, entre risas. «Ahora le preguntaré, no te preocupes», le aseguró Roberto Leal. Tras las valoraciones de Santiago Segura y Pilar Rubio, le llegó el turno a la influencer.

La joven dejó claro que «voy a ser muy objetiva, para nada voy a… A mí me parece muy difícil. No solo has tocado un instrumento, sino dos. No sé si hay más gente que lo haya hecho aquí». Sobre la participación del que, en aquel momento, era su pareja, Laura Escanes reconoció, con cierta timidez: «Me ha gustado mucho, ha estado muy bien».

Álvaro de Luna, «nervioso» ante el número acrobático de Laura Escanes

Cuando le ha tocado a ella hacer su número de acrobacias con lazos, a Álvaro de Luna se le ha visto bastante «nervioso». Así lo reconocía él mismo: «Lo he pasado mal viendo todas las acrobacias, pero lo ha hecho brutal. Es muy currante, tiene talento para lo que quiera y se le ha dado increíble. Enhorabuena».

Por su parte, Santiago Segura aseguraba que «es verdad que Álvaro tenía cara de preocupación. Pero, por otro lado, parecía que estaba diciendo: ‘Esto de las telas podrá aplicarse a nuestra vida privada’. Le ha dado ideas y, a nosotros, nos ha dado la idea que teníamos ya. Que eres una concursante espectacular, que haces lo que te propones y lo bordas. No me extraña que seas una gran influencer», sentenció el cineasta.

.@LauraEscanes nos sorprende con un espectacular desafío aéreo dominando la danza con telas #ElDesafío8 pic.twitter.com/8YEyx6lO5N — El Desafío (@eldesafioA3) March 1, 2024

La imagen de la expareja junta se convierte en el tema más comentado en X

Como era de esperar, este momento ha sido uno de los más comentados de la noche en redes sociales. Y es que, aunque en aquel momento Laura Escanes y Álvaro de Luna estuviesen juntos, imaginamos que verse ahora no les hará demasiada gracia.

ÁLVARO DE LUNA en #ElDesafio8. Laura Escanes de jurado. Esto lleva grabado 1 año. Ahora ya no están juntos. pic.twitter.com/xBEsE7wlKN — Sheila Bonoso (@SheilaBonoso) March 1, 2024

Alvaro de Luna y Laura Escanes con miraditas de enamorados en #ElDesafío8



Define desfasado🤣🤡



pic.twitter.com/OocdeUlgkX — Mister S🦦 (@usuariodelared0) March 1, 2024

Laura Escanes viendo esta noche en casa El Desafío:



#eldesafío8 pic.twitter.com/zgO3jMtmyV — Rompiendo las reglas (@Pensadorconalas) March 1, 2024

Grabar un programa de un año para otro tiene este gran peligro: Álvaro de Luna cantando en una prueba y Laura Escanes sonriéndole desde el jurado. #ElDesafío8 pic.twitter.com/1NmJdyw9Kc — Miss Kokoro (@KokoroMiss) March 1, 2024

Lo de q haya un reto de alvaro de luna y venga laura escanes… simplemente CINE #ElDesafío8 — Vαnee 💕✨🦋∞ || 🌺Sempiterno~ #TeamNeiz (@vanesa_folana03) March 1, 2024

me parto la polla chaval el desafío tiene la virtud de llevar a laura escanes cuando tenía pareja en ese momento pero que actualmente está soltera. Primero con Rist* y ahora con el cantante #ElDesafio8 — simeONE (@MartnPioln1) February 24, 2024

La cara de Laura Escanes 😀😀 se le notaba que estaba enamoradísima de Álvaro #eldesafio8 — Nikita (@Nikita_niponga) March 1, 2024

Álvaro de Luna cantando en #ElDesafío8 con Laura Escanes en plató mientras Adrián Lastra toca el ukelele 🫠 Esto es lo gracioso de grabar los programas con tanto adelanto. — Pilar M. Manzanares (@Pilar_Manzr) March 1, 2024

Si algún día tengo un ex ojalá me mire como Álvaro de Luna mira a Laura Escanes #ElDesafio8 pic.twitter.com/UEliVSRvN0 — Noa50 (@Noa5010) March 1, 2024

Laura Escanes siendo escaneada por Álvaro de Luna. Joder, cine #ElDesafío8 pic.twitter.com/lsDFvZqS8w — Sheila Bonoso (@SheilaBonoso) March 1, 2024