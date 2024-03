Honda preocupación por Pablo Castellano tras lo presenciado en ‘El Desafío’: «Me he reventado»

Pablo Castellano se jugó la salud en su última prueba para ‘El Desafío’. El marido de María Pombo protagonizó este viernes un susto enorme cuando se enfrentaba a una de los retos de fuego más difíciles de la historia del programa. Los compañeros y el equipo del concurso llegaron a temer por el estado del influencer, que tuvo un percance durante el reto.

El abogado debía atravesar un complicado circuito envuelto completamente en llamas. Primero, debía romper varias puertas de cristal para después acceder a unas escaleras y finalmente precipitarse desde una altura a una piscina con solo 30 centímetros de agua. Este último detalle fue el que más preocupaba al marido de la influencer, que debía completar el reto en un máximo de 40 segundos.

El equipo de especialistas estaba muy preocupado durante la prueba, ya que pensaban que el concursante iba demasiado calmado. Pablo Castellano llegó a herirse el labio con un cristal, y perdió demasiado tiempo intentando derribar una de las puertas, pero finalmente se lanzó a la piscina y el fuego se apagó. La preocupación en plató llegó cuando el concursante parecía no responder después de su caída.

Pablo Castellano protagoniza un susto de muerte

A pesar de haber superado la dura prueba, el concursante no se levantaba para celebrarlo y se quedaba inmóvil, teniendo incluso que sujetarlo para no quedar completamente sumergido en el agua. «Está bien, ¿no?», preguntó Mónica Cruz rápidamente, visiblemente muy preocupada por su compañero. Y mientras la actriz se llevaba las manos a la cabeza, sus compañeros la intentaban tranquilizar.

Mónica Cruz, muy preocupada por Pablo Castellano en ‘El Desafío’

Chenoa y Pepe Navarro aseguraron que el joven se encontraba en «shock» después de lo vivido. Sin embargo, Pablo Castellano se levantó, con gesto muy serio y sin celebraciones, asegurando que había estado mucho más nervioso que en los ensayos. «Me he empezado a bloquear. En la tercera puerta, de hecho, me he reventado la mano. Pedro bien, ya está», explicó el concursante mientras hablaba con su instructor, después de acabar con varios cortes en la mano.

El mal trago de Castellano y su resiliencia dejó al jurado de ‘El Desafío’ completamente desencajado. «¡Qué tensión! ¡Qué nervios! Ha sido una agonía, al menos lo que se ha vivido desde fuera. Ibas desesperadamente despacio», aseguró Juan del Val. «Lo he querido disfrutar», aseguró el marido de María Pombo, ya más tranquilo. Y Pilar Rubio quiso destacar un importante detalle. «Quiero poner en valor que hay que hacerlo en apnea», apuntó la miembro del jurado.

Finalmente, su esfuerzo tuvo recompensa, y tras la gesta Pablo Castellano ha logrado los dos dieces de Juan del Val y Pilar Rubio y el siete de Santiago Segura. Logrando así coronarse por segunda gala consecutiva ‘El Desafío’. El concursante decidió volver a donar los 9.000 euros del premio a la Asociación de la Esclerosis Múltiple, enfermedad que sufren su suegra y su mujer, María Pombo.