Sandra Barneda silencia a Cristina Porta por cómo llama a Bertín Osborne: «Sinvergüenza»

Bertín Osborne vuelve a estar en el ojo del huracán después de enfrentarse a un reportero este jueves. De todo ello han hablado en ‘Así es la vida’ donde tanto Sandra Barneda como los colaboradores se han mostrado muy críticos y duros con el cantante. Pero era Cristina Porta la que daba un paso más allá teniendo que ser reprendida por la presentadora por utilizar insultos.

«No voy a hablar con nadie, ¡vale ya!», le espetaba Bertín Osborne a un reportero de Europa Press durante una entrega de premios solidarios en Sevilla este jueves harto de que le pregunten por su vida privada. Y es que desde que saliera a la luz su paternidad el cantante está en boca de todos.

A la vuelta del vídeo, todos se mostraban muy críticos con él. «Qué vergüenza», se escuchaba decir a Gema Fernández. «La prensa no tiene culpa de lo que tú haces Bertín, haz tu acto de conciencia de lo que haces y por qué te persigue la prensa», aseveraba Carmen Borrego. «Es que siempre lo hace, cuando algo no le interesa o no le va a favor no trata muy bien a la prensa», apostillaba Cristina Porta.

«Yo siento todo lo que le está pasando. Pero me suena un poco casposo que digan que Bertín se está haciendo cargo económicamente. Es que cuando una persona se queda embarazada no solo te tienes que hacer cargo económicamente. Es muy casposo todo», soltaba sin cortarse Suso Álvarez.

Quien tampoco se cortaba nada al hablar de Bertín Osborne era Sandra Barneda. Así, después de repasar todos los polémicos comentarios del cantante en los últimos tiempos, la presentadora no se contenía al decir que «a veces intento ser condescendiente con él pero creo que es retrógrado, no vivir en una sociedad que avanza, que es tolerante y diversa». No obstante, después, Barneda pedía a Cristina Porta no utilizar descalificativos hacia nadie.

Cristina Porta llama «sinvergüenza» a Bertín y se lleva un correctivo

Y es que Cristina Porta no se podía contener al cargar duramente contra Bertín Osborne. «Es que aún así se le defiende y se le blanquea. Si esta persona no se llamara Bertín Osborne hablaríamos de otra manera. Y es un sinvergüenza lo siento muchísimo», espetaba la colaboradora sin pudor.

«Bueno yo esos términos no los voy a usar», le recriminaba de primeras Gema Fernández. «Sinvergüenza Cristina no«, le criticaba por su parte Sandra Barneda. «Es que no tiene vergüenza cuando insulta a otras personas», se defendía Cristina Porta. «Yo creo que el buen argumento es el que no termina insultando a otras personas«, terminaba diciéndole la presentadora.

«Es que no es un insulto, es que me parece que no tiene vergüenza con esos aires», insistía Cristina Porta. «A mí me parece que se comporta como un maleducado pero no es necesario llegar al insulto por ninguna de las partes», apostillaba Gema Fernández.