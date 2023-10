Avance ‘Pecado original’, capítulos del 9 al 13 de octubre: Ender y Yildiz se alían contra Şahika

‘Pecado original‘, la serie turca diaria de Antena 3 continúa su periplo en las tardes de la cadena de Atresmedia junto a ‘Amar es para siempre‘. La serie turca compite desde hace dos semanas con ‘La Moderna’ y ‘La Promesa’.

Cabe decir que ‘Pecado original’ sufrirá un parón en su emisión esta semana al no ofrecer un nuevo capítulo el jueves 12 de octubre. Así, al tratarse del día de la Hispanidad, Antena 3 dará descanso tanto a la serie turca como a ‘Amar es para siempre’.

En capítulos anteriores de ‘Pecado original’, Kaya y Ender contrajeron matrimonio para poder cuidar de Yiğit en un momento tan vulnerable e inestable; Ender y Yiğit se enteraron de que Sahika tiene en su poder una grabación donde se le ve empujando a Ender desde el muelle; Nadir utilizó a Yildiz para atacar a Halit al regalarle, en la fiesta de aniversario de la empresa, un retrato de ella; y Sahika les tendió una emboscada a Yildiz, Nadir y Halit que terminó en una nueva crisis.

¿Qué pasará esta semana en ‘Pecado original’? Si no puedes esperar en El Televisero te contamos todo lo que va a suceder en la serie turca del lunes 9 al viernes 13 de octubre a partir de las 17:00 horas en Antena 3:

Avance de ‘Pecado original’ – Lunes 9 de octubre

Tras el intento de Yildiz y Ender de atrapar a Sahika, ella se venga capturando a Yiğit. La policía acude a la casa para llevar a Yiğit a comisaría por intento de asesinato. Lo trasladan en el coche patrulla y Kaya y Ender no tardan en coger sus cosas y seguirles. No es hasta que está en el coche que Yiğit se da cuenta de que no son policías de verdad, sino matones enviados por Sahika.

Pese a que al final lo sueltan y todo queda reducido a un susto, la jugarreta de Sahika termina de la forma más inesperada (al menos para ella): Kaya descubre las amenazas de su hermana y Yiğit los acepta del todo como sus padres.

Mientras, Halit busca hasta debajo de las piedras pruebas de alguna debilidad de Nadir. Deciden investigar a los familiares del hombre al que asesinó cuando aún estaba en prisión. Entretanto, se descubre que Nadir es dueño de un casino ilegal.

Avance de ‘Pecado original’ – Martes 10 de octubre

Después de tanto fracaso, Yildiz quiere rendirse, pero Ender está segura de que la idea que se le ha ocurrido ahora sí conseguirá otorgarles la victoria. Así que insiste en que Yildiz llame a Nadir y quede con él para tenderle una trampa a Sahika. Después de darle muchas vueltas, Yildiz accede y concreta un encuentro con Nadir. Por otro lado, el encargado de atraer a Sahika al punto de encuentro es Yiğit.

A la espera de que el plan funcione y puedan sacarles una foto juntos que enseñarle a Halit, Yildiz y Ender se esconden en la cocina de la cafetería. Al no presentarse Nadir por, en palabras de él, querer proteger a Yildiz, Yiğit acude a salvar la situación.

Lo único que sacó en claro Ender de su intento fallido es que Nadir tiene sentimientos por Yildiz. Aunque aún no puede asegurar cuáles ni mucho menos cómo afecta eso a sus planes.

Sahika, por su parte, sigue alimentando su plan de alentar un romance entre Leyla y Halit. Al encontrarlos muy cerca el uno del otro en el despacho, mientras Leyla le estaba cosiendo un botón, los engranajes en la mente de Sahika empiezan a maquinar.

Avance de ‘Pecado original’ – Miércoles 11 de octubre

Metin encuentra la debilidad de Nadir entre las posesiones de una familiar del hombre asesinado por Nadir: una fotografía que fue tomada por la antigua mafia a la que pertenecía con el objetivo de ridiculizarle y chantajearle.

Tras el intento de chantaje de Halit, Nadir amenaza a Yildiz con que debe recuperar la fotografía si no quiere que su hijo crezca sin padre ni estabilidad alguna.

Yiğit no ha hecho mucho caso a los intentos de Nadir de reclutarle para su casino, en su lugar ha preferido salir de fiesta con sus amigos. Vaya la casualidad que Lila haya pensado lo mismo. Lila y Yiğit coinciden en una discoteca y la situación se va de las manos. Lila, temiendo que Yiğit conduzca estando borracho, decide llevarle a casa.

Después de un trayecto inesperadamente tranquilo, acaban conversando dentro del coche y se quedan dormidos. A la mañana siguiente, Halit manda a unos matones a buscar a Lila y darle una paliza a Yiğit. Es esta agresión contra su hijo lo que termina con la paciencia de Kaya, quien decide aceptar la oferta de Nadir: trabajará para él.

Ender y Kaya, embargados por la felicidad que les produce que Yiğit finalmente los considere sus padres, se dan cuenta de que no tienen fecha en mente para divorciarse. Tampoco ninguna prisa. Sahika, pillando rápidamente que entre ellos dos se está cociendo algo, hace todo lo posible por entrometerse.

Avance del capítulo del viernes 13 de octubre

El plan maestro de Halit se rompe en mil pedazos al desaparecer la fotografía con la que estaba chantajeando a Nadir y eso lo desquicia hasta niveles nunca vistos. Incluso le grita a Erim hasta tal punto que el joven acaba bastante afectado. En cuanto Halit descubre que Ender estuvo en la mansión, sale corriendo para acusarla de ladrona.

Segura de que el incidente con Nadir tiene una base real, Ender llama a Nadir para obtener algo de información y consolidar sus sospechas: Yildiz la usó de chivo expiatorio por culpa de Nadir. Aunque él le confirma que ha tomado algo de vuelta que, desde un principio, le pertenecía, asegura que Yildiz no ha tenido nada que ver, pero Ender no cree ni una sola palabra. Yildiz, por su parte, conserva una prueba de la fotografía de Nadir, así que ahora, el empresario está en sus manos.

Después de que Halit enviara a sus hombres para golpear a Yiğit, Kaya tomó una decisión: aceptar la oferta de Nadir de ser su abogado. Cuando Ender se entera, se sorprende, pero cuando lo hace Sahika se enfada. Se siente atacada por su hermano, como si la diera de lado, hasta que comprende que lo hace para vengarse por lo que le hizo Halit a Yiğit.

Nadir, que parece tener siempre decenas de planes en marcha al mismo tiempo, ahora tiene el ojo fijado en Yiğit. Quiere reclutarlo o al menos engancharlo en su casino y así tener pruebas con las que atacar a Ender en caso de necesidad. ¿Conseguirá Nadir su objetivo?