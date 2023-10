Paz Padilla, en el disparadero después de que un director de ‘Sálvame’ tire así de la manta

David Valldeperas se ha mostrado a pecho descubierto en ‘Querido Hater’, un podcast de la plataforma Podimo. El que fuera director de ‘Sálvame’ se ha pronunciado como no había hecho hasta ahora sobre el polémico final del programa y los verdaderos motivos de su cancelación. Y, además, ha tirado de la manta sobre lo que pasó con Paz Padilla.

La relación con la presentadora era muy estrecha más allá de las cámaras. De hecho, aparte de la complicidad que exhibían en pantalla, compartían escapadas y viajes juntos. Sin embargo, de pronto, las cosas se torcieron y, ahora, el catalán ha aireado que no hay ningún tipo de contacto y la razón por la que se siente decepcionado y engañado por ella.

«Se nos rompió el humor. Yo no tengo ningún tipo de relación con Paz Padilla ni la quiero tener. Ella dejó de pasárselo bien en el programa, empezó a tener relaciones tensas con algunos colaboradores y dejó de ilusionarse con Sálvame«, reconoce David Valldeperas.

«Ella al principio lo disfrutaba y empezó a no pasárselo bien y eso se transmitió. Lo que podía ser una mala tarde se convirtió en su fin en el programa», añade respecto a aquella aciaga tarde de enero de 2022 en la que la humorista abandonó el plató del programa para siempre. Al hilo, subraya que ‘Sálvame’ «era un programa que necesitaba mucha energía y mucho compromiso de quien lo presenta» y que ella ya no estaba implicada en su última etapa.

«Hubo un episodio tras su salida del programa, que a mí me desencantó. Ella creía que soy parte de sus enemigos y no es verdad. Yo hice algo con toda la buena intención, a ella le llegó algo no exacto y consideró que no me había portado bien con ella, hizo un acto y obviamente supo que se había equivocado. Yo pensaba que me tenía más cariño. Visto lo visto, seguramente era un cariño por interés y por tener un aliado en la dirección en un show complicado. Es la única conclusión a la que puedo llegar», sentencia David Valldeperas.