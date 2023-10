David Valldeperas revela por qué la dirección de Mediaset cerró ‘Sálvame’ realmente

«Un golpe de estado«. De este inapelable modo califica David Valldeperas la cancelación de ‘Sálvame’ por parte de la nueva directiva de Mediaset. El que fuera uno de los directores más emblemáticos del formato de La Fábrica de La Tele se ha despachado a gusto en ‘Querido Hater’, un podcast de la plataforma Podimo.

«Ha sido una falta de respeto, pero no al equipo, sino al programa entero y a todo el mundo. Cuando decides dar un giro, se reúne a las personas y se les cuenta el futuro que esperas de eso, pero hacerlo por detrás… no nos lo merecíamos. Me sentó fatal», empieza manifestando con rotundidad.

Si bien, David Valldeperas es muy expeditivo al señalar el verdadero motivo por el que el grupo empresarial decidió dar carpetazo a ‘Sálvame‘ a las bravas: «El hecho es el hecho. Hay un cambio de línea editorial, la cadena quiere ir por otro lado y nos dicen que no encaja vuestro modelo«.

Sin embargo, llama mucho la atención que, semanas antes, se reuniera al equipo del magacín para comunicarles que, ante los rumores, no se preocuparan. Algo que resultó ser falso y que Valldeperas describe sin ambages: «Era un golpe de Estado. Esa era la hoja de ruta que había prevista, pero había un golpe de Estado y lo ejecutaron«.

Unas palabras que dejan entrever la lucha interna que había dentro de la propia compañía respecto a la continuidad del programa. Ya publicamos la guerra sin precedentes que existía en ese momento entre Alessandro Salem, CEO del grupo, y Borja Prado, presidente del mismo.

David Valldeperas: «‘Sálvame’ no respondía a las expectativas de la nueva dirección«

La gran pregunta es: ¿Fue un acto politizado? «Yo creo que el fin de Sálvame responde a un cambio de línea editorial. ‘Sálvame’ no respondía a las expectativas de la nueva dirección. No querían un programa incómodo o gamberro o llámale con contenidos sorprendentes», sentencia tajante.

Además, David Valldeperas no se queda ahí y, ante el titular que se eligió -el de telebasura- para anunciar la cancelación, no le tiembla la voz y apunta que desde la propia Mediaset había un interés en hacer daño: «Había un interés de desprestigio. Si tú te vas a cargar uno de los programas más vistos del momento y con la trayectoria que tenía, tienes que justificar algo más por lo que te lo cargas».

Por último, David reconoce un maltrato a ‘Sálvame’ en los meses anteriores a su final con los sucesivos cambios de programación que se produjeron; recortando la emisión para probar con telenovelas u otros productos que terminaron siendo retirados por ser un fiasco. El mismo fiasco que están siendo las apuestas que han relevado al cortijo de Jorge Javier Vázquez. «Aguantábamos», admite.