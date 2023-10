Netflix planea el regreso de ‘Sálvame’ diario y en directo tras lanzar su docureality

‘Sálvame‘ sigue siendo uno de los programas más queridos de la televisión cuatro meses después de su cancelación. La audiencia ha dejado de sintonizar la televisión desde que el formato de Telecinco desapareciera y hay ganas de su vuelta. Así lo demuestran las más de 3 millones de reproducciones de la promo del docureality ‘Sálvese quien pueda’ de Netflix en tan solo 24 horas. Ahora, una frase de Belén Esteban podría ser premonitoria sobre lo que va a ocurrir con el formato.

Esta semana, ‘Versió RAC 1’ ha adelantado que ‘Sálvame’ podría volver a emitirse diariamente tras el éxito de ‘Sálvese quien pueda’. «Este planteamiento de hacer una tira diaria en directo y desde las mismas instalaciones de Netflix está en estos momentos en la cabeza de una persona», han contado desde el citado programa radiofónico. Esa persona sería Álvaro Díaz, el jefe de contenidos de no ficción de Netflix España.

Sin embargo, hay que dejar claro que aún no se habría tomado la decisión de la vuelta de ‘Sálvame’ con una entrega diaria: «De momento no hay nada decidido y habrá que esperar el estreno de los primeros 3 capítulos el próximo 10 de noviembre y que se ha grabado íntegramente en América y ver su rendimiento por la plataforma».

🔴🔴 Adelantado hace unos minutos en @versiorac1



📺 "Sálvase quien pueda" podría ser diario y en directo.



– Este planteamiento de hacer una tira diaria en directo y desde las mismas instalaciones de Netflix está en estos momentos en la cabeza de una persona.



– Según mis… pic.twitter.com/4FE07lzPpO — Rocco Steinhäuser (@ROCCOCITY) October 19, 2023

Después de conocer estas informaciones, cabe recordar que Belén Esteban lleva meses pronunciándose sobre el futuro de sus compañeros y de ‘Sálvame’. En declaraciones a la revista Lecturas, la colaboradora ya confesó que ella creía que iba a volver el formato. «Creo que de alguna manera volveremos», decía.

No es la única que ha hecho este tipo de declaraciones. Laura Fa, colaboradora de ‘Sálvame’ y ahora de ‘Espejo Público’ también las hacía: «Como Ana Rosa haga un 8%, un 7% o un 9%… No descarto que alguien con dos dedos de frente diga que vuelvan». Sin embargo, en este caso no se estaría planteando el retorno a Telecinco, sino a Netflix España.