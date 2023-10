Medidas disciplinarias en ‘GH VIP’ a todos los concursantes: «Las normas están para cumplirse»

La casa de ‘GH VIP‘ está que arde tras la puesta en marcha de la dinámica del economato. En concreto, solo unos pocos concursantes se gastaron buena parte del dinero con el que contaban para hacerse con algunos platos de comida. Una de las condiciones que los concursantes debían acatar era el hecho de no compartir la comida. A pesar de ello, muchos lo han hecho o han favorecido los robos, lo que ha tenido como resultado una sanción por parte de la organización.

En un primer momento, los concursantes beneficiados se han excusado asegurando no haber entendido la dinámica. Sin embargo, poco les ha durado dicha versión puesto que el reality les destapaba enseñando cómo transcurrió la prueba e incluyendo la explicación de Ion Aramendi. «Pido disculpas a producción de este programa, porque a mí me mintieron los compañeros al explicármelo», ha compartido Laura Bozzo en pleno directo.

De igual manera, el reality ha abordado también los robos atajando la cuestión con una sanción directa a todos los concursantes. Dicha sanción se ha comunicado durante el ‘Última hora’ del reality después de que haya famosos como Marta Castro que han confesado. «Yo compartir no comparto, pero no significa que no me podáis robar», ha llegado a decir la joven.

«Vengo a confesar un pecado. Cuando Jessica puso todos los chocolates en la despensa nos dijo que agarráramos uno», ha confesado Laura Bozzo en el confesionario. No ha sido la única puesto que Naomi también ha comido de esos productos. «Ha sido un fallo de todos y eso no se debía hacer. Las reglas son las reglas», ha proseguido diciendo Laura al tiempo que ha asegurado acatar la sanción que se le imponga.

La sanción de ‘GH VIP’ a toda la casa

Dicho y hecho puesto que la organización ha sancionado de manera contundente a Laura Bozzo y a sus compañeros. «Es evidente que os habéis comido todo lo que ayer entró en la casa. Todas vuestras especulaciones son correctas. Hoy habéis realizado la compra y como castigo la compra que recibiréis mañana sufrirá igual que vosotros un recorte», ha comunicado el Súper.

Justo después algunos de los concursantes afectados se han mostrado indignados, lo que ha motivado la nueva réplica de Lara: «Las normas son para todos y el cumplimiento de ellas también». Acto seguido, la presentadora ha vuelto a remarcar: «Yo lo siento, pero las normas están para cumplirse».

Durante toda la conexión la presentadora se ha mostrado tajante con la actitud de los concursantes: «El problema que estamos tratando es el incumplimiento de unas normas, de esto estamos hablando… La comida que cogía cada uno era exclusivamente de uso personal y vosotros no habéis respetado esa regla y lo sabéis».

El cachondeo de los concursantes, patente en su actitud, ha provocado que Lara Álvarez sea aún más incisiva con ellos: «Os estoy viendo reaccionar al vídeo y quiero haceros una pregunta desde el cariño, ¿por qué os reís?». «Dentro de lo que cabe también es gracioso», ha contestado Avilés.