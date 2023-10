Los Mozos de Arousa tienen un enfrentamiento en ‘Reacción en cadena’ y son amonestados

Además de la brillantez que han demostrado para resolver las pruebas y lograr récord histórico de permanencia y de bote en ‘Reacción en cadena‘, Los Mozos de Arousa también exhiben a menudo una cara B por los tensos piques que protagonizan por su disparidad de opiniones y criterios.

Es lo que ocurrió el pasado viernes cuando Raúl se opuso a jugársela en ‘la última palabra’ sin comprar el eslabón misterioso en contra de lo que querían su hermano Borjamina y Bruno. Además, a Raúl no le convencía nada la respuesta de sus compañeros -Mandela- y él apostaba por «mala». «A mí no me gusta para jugármela, yo no me la jugaba», aseveró el joven.

Sin embargo, Borjamina y Bruno se empeñaron: «Lo que no vamos a hacer es hacer caso a Raúl. Así que vamos a jugar. Bruno y yo queremos jugar con Mandela». Pues bien, su instinto les falló estrepitosamente y la palabra era precisamente la que defendía Raúl. En consecuencia, Los Mozos de Arousa perdieron la posibilidad de sumar 23.750 euros a los más de 650 mil que acumulan por el momento.

Las caras de Raúl eran un poema, notablemente enfadado con los otros dos componentes del equipo después de que no le hicieran caso. Un momento de gran tensión que Ion Aramendi trató de apaciguar: «Que no lo habéis hecho a mala fe vosotros. Raúl, no me voy a meter en el medio, pero no pasa nada. Simplemente han decidido jugar Bruno y Borja y a veces sale bien y a veces no».

Con todo, en la entrega de este lunes, ese pique ha continuado. Raúl no se ha querido colocar en su sitio junto a sus compañeros. «Aquí hay un hueco por si alguien quiere ocuparlo ya que a mí no me hacen caso», se ha quejado el joven gallego. «¿Todavía estáis enfadados?», ha reaccionado Ion Aramendi. «Anda, ven, no muestres tu mala educación», le ha pedido su hermano Borjamina.

Más tarde, cuando han conseguido resolver ‘la última cadena’ con enorme éxito y hacerse con 24 mil euros más de premio, Ion Aramendi se ha permitido darles un toque de atención a modo de amonestación: «Ya podéis hacer las paces, porque los tres lo hacéis muy bien siempre y no me gusta que estéis con estos piques, que yo creo que en equipo siempre jugáis mejor».