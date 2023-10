Los Mozos de Arousa derrapan en ‘Reacción en cadena’ y se enfrentan a un final indeseado

Una tarde más, los Mozos de Arousa arrasaron a sus rivales en ‘complicidad ganadora’, la prueba de ‘Reacción en cadena‘ que sirve para clasificar al equipo que pasará a competir en ‘la última cadena’, la prueba final del concurso que presenta Ion Aramendi.

Este viernes, el trío formado por Raúl, Borjamina y Bruno batió a Cuchis manchegos, un equipo formado por el matrimonio que forman Pilar y José Manuel junto a Laura, la hermana de Pilar. Y eso que llegaron a ‘complicidad ganadora’ con menos dinero acumulado que sus rivales.

Pero una vez más, los Mozos de Arousa consiguieron 10 aciertos frente a los 8 que obtuvieron los Cuchis Manchegos. Así, el trío gallego llegó a ‘La última cadena’ con 95.000 euros. Aunque tras varios fallos llegaron a ‘la última palabra’ con 237.50 euros.

El eslabón inicial era «EDUCACIÓN» y la palabra que tenían que adivinar empezaba por «MA» y acababa en «A». Nada más verlo, Bruno y Borjamina pensaron en «Mandela» por la frase que dijo Nelson Mandela de «la educación es el arma más poderosa para poder cambiar el mundo».

Raúl se enfada con los Mozos de Arousa por no hacerle caso

Sin embargo, a Raúl no le convencía nada y él apostaba por «Mala». «A mi no me gusta para jugármela, yo no me la jugaba», decía el componente de los Mozos de Arousa. Sin embargo, Borjamina y Bruno prefirieron seguir su instinto. «Lo que no vamos a hacer es hacer caso a Raúl. Así que vamos a jugar. Bruno y yo queremos jugar con la frase de Nelson Mandela y decimos Mandela», defendía Borjamina.

De ese modo, los Mozos de Arousa se la jugaban por 23.750 euros. Y nada más abrir el sobre, Ion Aramendi revelaba que la palabra que buscaban era «MALA», que era la opción que defendía Raúl. «¿Qué?», les preguntaba Raúl después de que no le hicieran caso. «Cuanto siento la distensión en el grupo«, les decía entonces Ion Aramendi revelando además que el eslabón misterioso les habría ayudado porque era «FE».

«Que no lo habéis hecho a mala fe vosotros, habéis jugado por Mandela y la frase es tal cual la habéis dicho. Raúl no me voy a meter en el medio, no pasa nada. Simplemente han decidido jugar Bruno y Borja y a veces sale bien y a veces no», sentenciaba Ion Aramendi. «Quita para allá«, le soltaba por su parte Raúl a su hermano Borjamina cuando este trataba de pedirle perdón con un abrazo.