La suma de dinero que se lleva Moisés en ‘Pasapalabra’ por haber estado 100 programas

Este miércoles ‘Pasapalabra‘ estuvo cargado de emoción y no precisamente porque la lucha por la silla azul estuviera muy igualada. En esta ocasión no tuvieron que enfrentarse dado que Moisés y Óscar empataron en la entrega anterior del concurso de Antena 3 presentado por Roberto Leal.

Aun así, se asistía a un día muy especial para Moisés, pues celebraba su programa número 100 en ‘Pasapalabra’. Era el propio Roberto Leal quien lo hacía público durante la emisión. «Quiero felicitar a una persona que no lo aparenta, pero que es centenaria», le decía el presentador entre risas mientras podíamos ver que, por ello, había acumulado ya 69.600 euros.

Por supuesto, se trata de una fecha muy señalada para Moisés, que desde hace ya meses se encuentra jugando en ‘Pasapalabra’, uno de sus sueños desde hace años. Por ese mismo motivo, compartía con Roberto Leal y con la audiencia su felicidad: «Parece que fue ayer cuando empezaba con esta camisa, que me la puse en mi debut».

El concursante no se quedaba ahí, sino que añadía estar «muy feliz»: «La experiencia de llegar hasta aquí es increíble. Es una pasada entrar en el club de los centenarios. En tu programa favorito llegar a ese ‘olimpo’ es un bote tremendo». A sus palabras, Roberto Leal agregaba un afectuoso «a sumar y a seguir».

Estas no serían las únicas palabras que dedicaría el concursante de ‘Pasapalabra’. Antes de El Rosco daba las gracias a todas las personas que le habían apoyado: «En primer lugar, a mis padres por haberme ayudado tanto: sin ellos no hubiese podido estar aquí. Después, a mis amigos, familia, gente de la calle, de redes sociales, de los que he sentido su empuje y ánimo». Y terminaba con mensaje al equipo del concurso y a Roberto Leal: «Me he dejado lo más importante, que es todo el equipo de ‘Pasapalabra’, sobre todo tú».