Lo ocurrido con Moisés al final de ‘Pasapalabra’ infarta a todos: hay que verlo

Moisés Laguardia y Fernando Castro se han convertido en los dignos sucesores de Orestes Barbero y Rafa Castaño en ‘Pasapalabara’. Cada tarde, nos hacen vibrar con su emocionante lucha para llevarse el bote, que este martes 18 de julio ha alcanzado los 616.000 euros. Y poco ha faltado para que el riojano no se los llevara, en concreto, una palabra.

Moisés arrancaba el ‘Rosco’ con 149 segundos acumulados. Y ya, en la letra ‘A’ tenía dudas, por lo que ha preferido no arriesgarse y pronunciar «pasapalabra» nada más empezar la prueba. Sin embargo, pronto ha cogido carrerilla, adelantando a su rival y poniéndose en cabeza.

En el siguiente turno, el contable riojano ha sumado dos aciertos más. Luego dos, cuatro, seis, cinco, hasta llegar a seis respuestas correctas del tirón. Así las cosas, el concursante finalizaba la primera vuelta con 20 aciertos y ningún falo. Roberto Leal alababa especialmente el hecho de que Moisés hubiera sabido responder correctamente a la ‘S’, «la montaña de Europa Central más alta de los Sudetes», cuya respuesta era Sněžka.

Moisés, a un acierto de llevarse el bote de ‘Pasapalabra’

De esta forma, Laguardia tenía 24 aciertos y 26 segundos. Es decir, tiempo más que sobra para pensar detenidamente la única palabra que le quedaba para alzarse con el bote. Mientras tanto, su rival agotaba el tiempo y se quedaba con 22 aciertos, dos fallos y una letra sin resolver. Así es que le tocará enfrentarse este miércoles a ‘La silla azul’.

El nerviosismo se palpaba en el ambiente. «¿Qué harías con el bote?», le preguntaba Roberto Leal. A lo que Moisés respondió, con sinceridad: «Vivir mejor. Comprar tiempo. Alguna propiedad, que solo tengo un coche a mi nombre. Ayudar. Es que es mucho dinero». Tras pasar palabra en varias ocasiones, finalmente el licenciado en Economía se lanzaba a la piscina cuando le quedaban 14 segundos.

«Me he exprimido la cabeza. Tengo un apellido, pero mis conocimientos sobre mineralogía no son extensos, por no decir otra cosa», reconocía, visiblemente nervioso. Para no extender más los nervios del concursante, el presentador ha procedido a leer, una vez más, la definición para la letra ‘N’: «Apellido del mineralogista que en 1947 recibió la medalla Roebling de la Sociedad Mineralógica de Estados Unidos».

Moisés ha respondido «Nekrasov», pero la respuesta correcta era «Paul Niggli». Pese a no conseguir llevarse el bote, su hazaña ha sido increíble, por lo que el presentador no ha dudado en felicitarle: «No nos sirve, pero… ¡Qué bien tirada! Porque Nekrasov también era mineralogista. No ibas desencaminado».