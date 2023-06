La enfermedad de Moisés Laguardia que puso en peligro su concurso en ‘Pasapalabra’

El pasado 17 de mayo, Moisés Laguardia regresó a ‘Pasapalabra’, donde estrenó su quinta etapa en el concurso de Antena 3. Si bien el concursante riojano, de 37 años, estuvo a punto de no poder participar, tal y como ha confirmado él mismo este miércoles 31 de mayo.

Antes de dar comienzo el rosco final, el concursante ha pedido unos segundos a Roberto Leal para enviar un mensaje de agradecimiento a los dos profesionales sanitarios que han permitido que pueda volver al programa. «Quiero mandar saludos a mi médico de cabecera, que espero verle pronto, pero en los tableros de ajedrez, no en la consulta», ha empezado diciendo Moisés, haciendo referencia a ese juego al que es muy aficionado.

Del mismo modo, también ha querido mandar desde ‘Pasapalabra’ un cariñoso saludo a su dermatólogo, el doctor Del Olmo: «Es uno de los principales culpables de que yo hoy esté aquí». Y es que, el economista no tuvo un buen comienzo de año por motivos de salud: «A principios de 2023 tuve un brote muy serio de dermatitis atópica».

«Lo he pasado muy mal estos meses», reconocía Moisés en ‘Pasapalabra’

«Lo he pasado muy mal estos meses. Y gracias a su tratamiento estoy volviendo a hacer vida normal. Entre otras cosas, haber podido venir aquí. Así que gracias a los dos, que me consta que siguen el programa», ha concluido Moisés. Roberto Leal no ha dudado en sumarse al agradecimiento a estos dos profesionales sanitarios.

La prueba final de ‘Pasapalabra’ ha sido muy buena para Moisés. Ya que su contrincante, Fernando Castro, que llevaba cuatro entregas demostrando que iba a ponerle las cosas difíciles, ha fallado ya en la letra C. Pero no sería el único fallo que tendría, pues, poco después, también fallaba en dos letras más. Por su parte, Moisés ha conseguido un total de 23 aciertos que, frente a los 21 del gallego, le han convertido en el ganador del rosco. Fernando se enfrentará este jueves a un nuevo aspirante en la Silla azul.