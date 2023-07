El motivo por el que Roberto Leal tuvo que parar ‘Pasapalabra’ y acudir a la dirección

‘Pasapalabra‘ emitía este jueves 13 de julio un programa lleno de emociones. Los concursantes estaban deseosos de ganar segundos para su equipo, lo que provocaba que Roberto Leal tuviera incluso que paralizar el programa para consultar alguna duda a la dirección del formato. Así ocurría durante ‘La pista musical’, donde Belinda Washington y Javi Cantero se han enfrentado.

«Vamos con Belinda y con Javi», adelantaba Roberto Leal, que veía como ambos se preparaban deseosos de pulsar el botón y conseguir los segundos para su equipo. De hecho, el presentador ya veía como las intenciones de Belinda Washington eran claras. «Cuidado, cuidado, no te adelantes», la advertía el presentador, aunque ella decía tratarse de una «broma» el hecho de pulsar antes de tiempo.

Tras esto, Roberto Leal daba algunas pistas de la canción que iba a sonar a continuación, aunque ya advertía que se trataba de un tema conocido por toda España: «Esta la conocéis de sobra. Tenéis que superar a Cristina [Gallego, otra de las invitadas] para que os podáis llevar el juego de ‘Pasapalabra’. Solo digo que no os adelantéis, pero la canción la conocéis de sobra. De sobra».

«Año 1973. Por 5 segundos. Música», soltaba Roberto Leal, dando paso a que en el plató de ‘Pasapalabra’ sonaran unos pocos segundos del popular tema «Que viva España» de Manolo Escobar. Belinda Washington estaba tan segura de que, si era tan famosa, iba a acertar, que se adelantaba y pulsaba el botón, algo que le recriminaba el presentador. «No, es que estaba todavía en rojo. No había cambiado, te lo prometo. Yo no miento», se defendía la actriz.

Ante las dudas generadas en el plató, Roberto Leal se veía obligado a paralizar el programa y recurrir a la dirección del mismo: «Que lo miren. Me dicen, Belinda, que sí, que te has adelantado». Pese a eso, la actriz no se lo acaba de creer, aunque aceptaba la decisión: «Yo juraría que no, pero, si decís que sí, es que sí».