Avance del capítulo 209 de ‘La Promesa’ del viernes, con una gran mentira al descubierto

Tras hacer un parón en su emisión este jueves 12 de octubre con motivo de la festividad del día de la Hispanidad, ‘La Promesa’ volverá este viernes a la tarde de La 1 tras un nuevo capítulo de ‘La Moderna’.

Y es que cabe recordar que tras la llegada de ‘La Moderna’, La 1 ha optado por emitir la nueva ficción en sobremesa y retrasar la serie protagonizada por Ana Garcés hasta las 17:30 horas, algo que ha llevado a perder progresivamente espectadores.

En el capítulo de ‘La Promesa’ emitido este miércoles, Abel pedía a Jimena tener paciencia para que se descubra que el bebé del que supuestamente está embarazada no va a vivir. Mientras Manuel sigue sin enfrentarse a su madre por la desaparición de Ramona. Por su parte, el marqués ve como por un lado Catalina le presiona para que Lope vuelva a su puesto de cocinero y como su mujer permite a Lorenzo celebrar una partida de póquer en palacio.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 209 de ‘La Promesa‘ que La 1 emitirá este viernes 13 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 209 de ‘La Promesa’ del viernes:

Jimena y Jana en ‘La Promesa’

Gracias al apoyo incondicional de Rómulo, Pía toma por fin una decisión y firma el acuerdo con la marquesa. Manuel por fin encara a su madre por la desaparición de Ramona… Pero no llega a enseñarle el abanico que la compromete. La marquesa miente y Manuel empieza a albergar dudas sobre ella. La incipiente relación entre Jana y Abel no termina de cuajar. Los dos tienen muchos secretos que impide que la confianza mutua se afiance. María interviene y aconseja a Jana que vaya poco a poco, si de verdad quiere al médico, no puede ocultarle la verdad.

A pesar de las piedras que la marquesa les pone en el camino, Pelayo y Catalina no se amilanan y siguen adelante con el proyecto de las mermeladas. Y a la par, van dejando claro su interés mutuo. Lorenzo es quien ha logrado lo que se proponía cuando llega el momento de celebrar la timba de póker. Lo que el militar desconoce es que en la partida habrá un jugador más que nadie espera.