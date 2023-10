La brutal y terrorífica película que se estrena gratis en Telecinco hoy, viernes 27 de octubre

Quedan muy pocos días para Halloween. Llevamos semanas avisándolo, así que esperamos que tengáis ya preparados vuestros disfraces y vuestras fiestas. O, al menos, un buen maratón de series o películas terroríficas, que eso siempre funciona. Pero mientras, para ir abriendo boca, también podemos echarle un vistazo a los estrenos en la televisión en abierto. Y hoy Telecinco apuesta por una de las películas de terror más interesantes de los últimos años: ‘El hombre invisible’, que se emite en abierto hoy 27 de octubre a las 22.00 horas.

Obviamente, todos conocemos la historia de ‘El hombre invisible‘, creada hace muchos años por el autor de ciencia-ficción H.G. Wells. Concretamente, en 1897. Más de un siglo. Y claro, ha sido adaptada de muchas formas desde entonces. La hemos visto en ‘El hombre sin sombra‘, con Kevin Bacon bajo el mando de Paul Verhoeven; el clásico de los años 30 dirigido por James Whale (director también de ‘Frankenstein’), o esta nueva versión, estrenada en 2021 y dirigida por Leigh Whannell bajo la batuta de Jason Blum.

Sí, la historia es la misma de siempre, pero no. No os dejéis engañar por el tráiler, que la vende como una película simple de terror. ‘El hombre invisible’ es mucho más. No solo habla directamente y sin tapujos sobre las relaciones tóxicas y de abuso, sino que critica a un sistema que siempre duda de la víctima y, sobre todo, de la mujer. Poco a poco se va entretejiendo una trama de thriller de misterio, sostenida siempre por una genial Elisabeth Moss, que defiende su papel hasta las últimas consecuencias.

Así, ‘El hombre invisible’ se trata de una revisión y actualización muy necesaria, con un ritmo endiablado, unas actuaciones portentosas, y momentos de auténtico terror. Porque imaginad por un momento estar solos en casa… y que haya alguien dentro al que no podéis ver. Pero más aún. Imaginad que nadie os cree. Terrorífico, ¿verdad?

¿De qué va la película ‘El hombre invisible’?

Cecilia Kass está atrapada en una relación controladora y violenta con un brillante y rico científico. Una noche decide escaparse y esconderse con la ayuda de su hermana, un amigo de la infancia y la hija adolescente de éste. Tras su huida, Cecilia se entera de que su agresivo exnovio se ha suicidado y le ha dejado una gran parte de su enorme fortuna. Pero ella sospecha que su muerte es un truco y poco después de recibir la herencia empiezan a tener lugar una serie de insólitas y letales coincidencias. Cecilia intenta probar desesperadamente que alguien aparentemente invisible le persigue, mientras su salud mental se resiente cada vez más.

Esta nueva versión no solo estará esta noche en Telecinco a las 22:00 horas, sino que también podéis encontrarla disponible en el catálogo de Netflix.