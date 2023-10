La abogada de Juan José Ballesta urge a ‘Así es la vida’ a rectificar lo que difunde

Juan José Ballesta está siendo señalado en las últimas horas después de que se hiciera pública una denuncia en la que se le acusa de agresión sexual. La denunciante, que dice ser amiga de la infancia y vecina del intérprete, ha asegurado que los hechos tuvieron lugar el pasado mes de julio en la localidad de Parla. El actor habría introducido su mano bajo la ropa interior de la mujer sin su consentimiento. Ahora, es la abogada del actor la que señala a la presunta víctima desde ‘Así es la vida’.

El programa presentado por César Muñoz, durante la ausencia de Sandra Barneda, ha conectado en directo con la abogada de Juan José Ballesta para que pudiera aportar más datos sobre el caso. Pero nada más entrar, Beatriz Uriarte urgía a ‘Así es la vida’ que rectificara después de que dijeran que Juan José Ballesta había sido «acusado de supuesta agresión sexual».

«Nos encontramos con una denuncia. Juan José Ballesta no ha sido acusado de ningún delito porque de momento ni siquiera ha prestado declaración», ha empezado explicando la abogada. «Hay que tener un máximo respeto, como siempre, y sobre todo cuando hablamos de este tipo de procedimientos y estos delitos, porque pueden estigmatizar mucho a la persona», puntualizaba Uriarte a ‘Así es la vida’.

La estrategia de defensa del actor

Asimismo, la abogada de Juan José Ballesta ha dejado claro que el actor no conoce de nada a la denunciante. «Yo lo que puedo decir es que no conoce a esta persona, que lo que se dice en la denuncia, por tanto, no ha podido ocurrir y que es complicado ser amigo de la infancia de una persona que te saca diez años de edad. Es muy complicado», defendía.

Al ser preguntada por la estrategia a seguir el próximo 7 de noviembre cuando Juan José Ballesta preste declaración, se ha mostrado muy contundente: «Nosotros siempre vamos a defender la presunción de inocencia. Como ya he dicho, nuestra estrategia de defensa se va a desplegar en el juzgado. Entiendo que con esto hay que guardar la máxima cautela. Lo que sí que puedo decir es lo que ya he adelantado, que nada de lo que está ahí puede ser verdad en tanto en cuanto él no conoce a esta persona», remarcaba.

La abogada de Juan José Ballesta defiende que el actor no conoce a la denunciante

La abogada de Juan José Ballesta da la cara por el actor.

De todas formas, la abogada ha querido aclarar que aún falta que la denunciante ratifique su denuncia: «Habrá que ver las condiciones en las que se le ha tomado declaración, qué es lo que ha ocurrido, y también si esta persona después ratifica la denuncia en sede judicial. Lo único que tenemos es una denuncia en sede policial».

Pese a ello, la abogada de Juan José Ballesta ya se ha esforzado desde ‘Así es la vida’ en quitarle credibilidad a la víctima: «De momento solo tenemos la declaración de la denunciante, no hay ningún otro tipo de prueba. Nosotros declararemos, explicaremos que no conocemos a esta persona de nada y también ella tendrá que justificar de qué lo conoce. Tampoco viven en el mismo sitio, por lo que lo de que es vecina también es difícil».