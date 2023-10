Jorge Javier sorprende al opinar así de la reducción de jornada laboral tras perder su trabajo

Desde que cancelaran ‘Cuentos chinos’, su último programa en Telecinco, Jorge Javier Vázquez está desaparecido del foco mediático. Sin trabajo, pero dedicándose a vivir, tal y como ha reconocido él mismo en su último blog de ‘Lecturas’.

Según ha contado en las páginas de la citada revista, esta ha sido una semana «de un trajín extraordinario». «Llamé a Carolina Sobe para que me diera cita en alguno de los centros donde trabaja para hacerme el láser en todo el cuerpo. Incluso en las partes más íntimas, que como ya he contado alguna vez por aquí también me las depilo», comienza escribiendo, sin ningún tipo de pudor.

A raíz de esto, Jorge Javier desvela que «estoy muy orgulloso de mí mismo porque por fin he cogido la costumbre de ponerme todos los días un líquido en las pestañas para que se me vuelvan kilométricas. También me ha tocado esta semana manos y pies y corte de pelo. Un agotamiento extremo».

«Cuento todo esto porque he visto que personas que se pasan la vida entera haciendo lo que yo esta semana se oponen tajantemente a que se reduzca la jornada laboral. Hay gente que no soporta no trabajar porque detesta volver a casa y darse de bruces con un panorama detestable. Pues que aprendan a vivir, digo yo», sentencia en una clara defensa de la medida estrella del pacto del PSOE y Sumar.

«Ya lo dijo Juan Luis Arsuaga en El País, creo recordar: la vida no debe reducirse a trabajar durante la semana y aprovechar los fines de semana para ir al súper a llenar la nevera. A eso no se le llama vivir sino sobrevivir», añade el que fuera presentador de ‘Sálvame’.

La admiración de Jorge Javier Vázquez hacia Paloma San Basilio

Por otro lado, también aprovecha su tiempo libre para ver por televisión a su cantante favorita, Paloma San Basilio: «Además de dedicarme a mi cuerpo he de confesar que esta semana he visto un programa de televisión entero: ‘Dúos increíbles’. Es que sale Paloma San Basilio y eso es para mí un motivo para seguir viviendo».

«Ver a Paloma San Basilio cantar en directo en un programa de televisión es algo obligatorio para todos aquellos que deseen dedicarse al escenario», reconoce Jorge Javier, quien siempre ha mostrado su admiración por la cantante. Por ello, espera que la artista sea la ganadora del programa de TVE: «Si Paloma no gana o no queda en muy buena posición me bajo del programa. Aviso. Me tiene más preocupado en qué lugar queda Paloma San Basilio en ‘Dúos Increíbles’ que la amnistía, no os digo más», sentencia.

Antes de acabar, el comunicador no duda en recomendar dos libros. El primero, ‘Los parques de atracciones también cierran’, de Ángeles Caballero. Y, por otro, ‘De amor y de guerra’, de Pilar Eyre.