Estupor con Nano por cómo opina de la reducción de jornada laboral: cuesta creerlo

Nano, el joven que se hizo viral por contar que tenía dos trabajos, ha vuelto a convertirse en tendencia. Y es que el joven ha entrado este miércoles en ‘Espejo Público’ para dar su opinión ante Susanna Griso de la medida que han acordado el PSOE y Sumar para reducir la jornada laboral a 37 horas y media.

Se trata de un asunto que está generando un gran debate pues por un lado los sindicatos celebran la medida aunque incluso piden que se rebaje aún más. Mientras, los empresarios están en contra de que se reduzca la jornada laboral y además están cabreados porque esto haya salido sin contar con ellos.

Para saber cuál era la opinión de Nano después de hacerse viral por tener varios trabajos para poder sobrevivir, Susanna Griso conectaba este miércoles en directo en ‘Espejo Público‘. Y el joven no dudaba en criticar la medida que han acordado PSOE y Sumar de cara a la próxima legislatura si consiguen que la investidura de Pedro Sánchez salga adelante.

Hay que recordar que después de contar su historia en las redes sociales y en varios medios de comunicación Nano recibió varias ofertas de trabajo para mejorar su situación. Y actualmente, ha dejado su trabajo en Amazon y se mantiene en su puesto en el restaurante VIPS donde próximamente comenzará un master. «Estoy súper contento porque es para llegar a ser encargado y cosas mejores. Es un master de hostelería profesional, un master gordo», reconocía.

Nano se viraliza con lo que dice de la reducción de jornada en ‘Espejo Público’

Cuando Susanna Griso le preguntaba por el acuerdo del PSOE y Sumar era muy sincero. «Yo no estoy de acuerdo sobre ese tipo de contrato de la reducción de jornada porque necesitamos un trabajo digno para poder vivir todos los trabajadores que si queremos trabajar. Y qué menos que un contrato de 40 horas gente que se lo merece y se lo curra como yo», defendía.

«Estoy super agradecido de que haya un contrato de 40 horas y es lo que todo el mundo debería tener», aseveraba Nano. «Pero en este caso sería de 37,5 horas pero por el mismo sueldo», le replicaba Susanna Griso dejándole claro al joven que sería trabajar menos por la misma cantidad de dinero que actualmente. «Ah vale, vale es que no lo había entendido. Eso me parece bien y no lo veo mal», sentenciaba.