Jordi González destapa el programa que pudo presentar en TVE antes de ‘La Plaza’

Jordi González llegaba a las tardes de TVE hace tres semanas. Pero tan solo ocho programas después, la cadena pública decidía cerrar ‘La Plaza’ y cancelar su emisión diaria tal y como avanzamos en exclusiva en El Televisero.

Y es que ‘La Plaza’ estaba destinado a competir contra ‘Y ahora Sonsoles’ de Sonsoles Ónega y ‘TardeAR’ con Ana Rosa. Sin embargo, el formato no consiguió convencer a la audiencia y bajó los datos que cosechaba ‘El comodín de La 1’. Por si fuera poco hizo bajar a ‘El cazador’.

Eso y el mínimo histórico que anotó el martes 3 de octubre con un 5,4% de share y tan solo 378.000 espectadores hicieron que TVE decidiera eliminar fulminantemente el programa que presentaba Jordi González el viernes pasado tras solo emitir ocho entregas.

Ahora, tras la cancelación de ‘La Plaza’, Jordi González ha concedido una entrevista a ‘El matí’ de Catalunya Radio en la que se pronuncia sobre este varapalo. «Fue cancelado a los ocho días, pero estoy bien. Esto ha sido un récord. He hecho programas que han durado mucho, también poco, pero esto ha sido un visto y no visto«, asegura.

Pese a todo, Jordi González recalca en la entrevista que tal y como avanzamos en El Televisero, TVE trabaja en una reformulación del formato para el fin de semana. «No es una cancelación, es una suspensión. Es como cuando pierdes una tarjeta, que la suspendes, pero no la cancelas por si la vuelves a encontrar. Están reformulando ‘La Plaza’ para pasarlo al fin de semana«, explica el presentador.

Tras ello, el catalán confiesa el motivo por el que decidió tirarse a la piscina y aceptar volver a hacer un programa diario. «Yo trabajo en la tele, me proponen cosas y esta no me parecía mal. Yo vivo justo al lado de RTVE y me hicieron esta propuesta que me hizo gracia, porque el programa era en directo y porque solo lo hacían gente de la casa. Era lo único no externalizado de RTVE, por lo que me transmitió ese plus de esperanza cuando se hace algo propio», asevera.

«El único que se ha quedado sin trabajo soy yo»

«Lo que pasa es que no se ha acertado, no se si en el formato o en la hora de emisión, porque salíamos a la misma hora que otras cadenas con unos recursos brutales y nosotros éramos una espada de madera. Pero lo mejor que puede pasar con una cosa que no funciona es pararla de la mejor manera y de la forma menos traumática posible. Si se puede reformular se reformula y si no ya haremos otros», prosigue diciendo.

«No ha sido una tragedia o un drama porque el único que se ha quedado sin trabajo soy yo. Y esto tampoco es un problema porque yo he trabajado mucho y tengo para vivir», añade Jordi González al respecto de la cancelación de ‘La Plaza’.

Jordi González destapa que pudo presentar las mañanas de TVE

Por último, Jordi González aprovecha para destapar por primera vez la oferta que recibió de TVE antes de fichar por la cadena. «Había la oportunidad de presentar un espacio informativo, pero como hubo elecciones se paró todo. Yo iba a empezar todos los días diciendo: buenos días, España», anuncia.

«Iba a empezar con información y derivar ya con temas más de entretenimiento, pero como hubo elecciones no podían reinventar nada. Eso se suspendió, ya veremos si en un furuto lo hacemos. Fue cuando me propusieron hacer ‘Lazos de Sangre’, que ha renovado, y de golpe me propusieron hacer la tarde con ‘La Plaza'», concluye.