Exclusiva: TVE retira ‘La Plaza’ con Jordi González y esta oferta le sustituye desde el lunes

Apenas una semana y media después de su estreno, TVE manda a talleres a ‘La Plaza’ de Jordi González, la que era la nueva apuesta de la cadena pública por el directo en las tardes. Tras el revulsivo que ha supuesto para ‘Lazos de Sangre’, el veterano presentador aspiraba a dar la batalla por el liderazgo a Sonsoles Ónega y a Ana Rosa Quintana; aprovechando la jugosa herencia de ‘La Promesa‘.

Sin embargo, no ha podido ser. El estreno no cumplió con las expectativas y se saldó con un bajo 7,8% de share y poco más de 500 mil espectadores; no beneficiándose así del gran arrastre del serial de Bambú. Desde entonces, la tendencia ha sido claramente descendente hasta firmar su mínimo histórico este pasado martes, 3 de octubre, con un alarmante 5,4% y 378 mil seguidores. En otras palabras, casi cinco puntos por debajo de la media de la cadena.

En consecuencia, no solo no ha mejorado los datos de ‘El comodín de La 1’, sino que además estos malos resultados de ‘La Plaza’ de Jordi González han afectado directamente a ‘El Cazador’. El otro game show que presenta Rodrigo Vázquez ha perdido seguimiento notablemente en los últimos días, situándose en el unidígito.

Con todo ello, TVE ha decidido tirar la toalla y retirar el programa de Jordi González con carácter inmediato a pesar de que había previstos 70 programas. Así, la de este viernes, 6 de octubre, será su última emisión tal y como ha podido saber en exclusiva El Televisero. Fuentes de total solvencia indican a este medio que «se va a trabajar en la transformación del formato para el fin de semana».

Al hilo, este portal ha podido confirmar también que el lunes regresará ‘El comodín’ para volver a ocupar el hueco que le arrebató ‘La Plaza’. Serán entregas nuevas que habían quedado pendientes de emisión, no reposiciones. Aunque, eso sí, su regreso a la parrilla será algo provisional hasta la llegada de «un nuevo concurso más adelante«.