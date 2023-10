Así ha sido la despedida forzosa de Jordi González en ‘La Plaza’ tras su cancelación

Ocho programas. Eso es lo que ha durado ‘La Plaza‘, el magacín con el que La 1 pretendía competir contra ‘Y ahora Sonsoles’ y ‘TardeAR’. Sin embargo, el programa de Jordi González no ha conseguido hacerse un hueco frente a Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana.

Así, tras anotar su mínimo histórico el pasado martes con un alarmante 5,4% y 378 mil seguidores, y tras quedarse casi cinco puntos por debajo de la media de La 1; TVE ha decidido retirar ‘La Plaza’ de su programación a partir de la próxima semana tal y como ha adelantado El Televisero en exclusiva.

De este modo, La 1 sustituirá desde el lunes ‘La Plaza’ con Jordi González por nuevas entregas de ‘El comodín de La 1’, que quedaban sin emitir. No obstante, se trata de una decisión temporal pues la intención de TVE pasa por estrenar un nuevo concurso en dicho horario.

Por su parte, ‘La Plaza’ no desaparecerá de forma definitiva de TVE. Así, la cadena pública trabaja en reformular el espacio y convertirlo en un programa de fin de semana. De este modo, la cadena pública seguirá contando con Jordi González y todo el equipo de colaboradoras una vez retome la emisión del programa.

‘La Plaza’ de Jordi González dice adiós tras ocho programas

Ante esta cancelación, ‘La Plaza’ ha vivido este viernes su última emisión en las tardes diarias de TVE. El espacio presentado por Jordi González comenzaba con normalidad presentando a las tertulianas que acompañaban este viernes al presentador: Terelu Campos, Marta Robles, Cristina Fernández y Mabel Lozano, que se estrenaba como colaboradora en su último día.

Tras seguir con normalidad el programa, llegaba el momento de la despedida y Jordi González se dirigía a la audiencia con un mensaje escueto con el que dejaba claro que volverán. «Ya está. Termina la semana, termina ‘La Plaza’. Ha sido un placer, muchas gracias. Nos vemos pronto«, aseveraba el presentador.

Y mientras sonaba «Love is in the air» por petición de Mabel Lozano, todas las colaboradoras se despedían dándose besos y abrazos entre ellas y también a Jordi González. Unos gestos con los que se demostraban su cariño tras este varapalo.