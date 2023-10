Isabel Rábago no tolera lo que Alexia Rivas le atribuye en Telecinco: «Por ahí no paso»

Isabel Rábago y Alexia Rivas se han enzarzado en ‘Vamos a ver‘ a cuenta de Joana Sanz, la pareja de Dani Alves, en prisión por presunta agresión sexual a la espera de juicio. Y en el programa de Telecinco se ha debatido sobre si la modelo ha pasado página definitivamente o si, por el contrario, sus visitas a Barcelona implican un acercamiento a su todavía marido.

Alexia ha declarado que Joana no quiere recuperar la relación con el futbolista. «He hablado con el círculo más cercano a Joana y me dicen que tiene las cosas absolutamente claras y meridianas. No quiere volver con Alves ni hoy ni nunca. Se acerca a Barcelona porque quiere ayudarle en el proceso judicial. Ella considera que está solo y lo está pasando mal y no quiere abandonarle aunque sentimentalmente no vaya a volver con él nunca», ha explicado.

Tras escucharle, Isabel Rábago ha puesto en solfa esas palabras y ha planteado si esos acercamientos están motivados más bien por intereses de carácter económico. «¿Le has preguntado también al círculo si ese acercamiento tiene algo que ver con la falta de acuerdo económico?», ha cuestionado la colaboradora.

La respuesta de Alexia Rivas ha sido negativa, pero ha querido defender en todo momento a Joana por lo mucho que ha apoyado a Alves pese a estar acusado de agresión sexual y pese a haberle sido infiel. «Que le puso los cuernos. A mí me engañan y también me alejo», ha reivindicado. «No fue un apoyo desde el principio, todo lo contrario. Lo que hizo fue alejarse de él», le ha rebatido Antonio Rossi. «Y cuestionarle y no estar a su lado y tardar demasiado tiempo en decir ‘le voy a defender'», ha apostillado Isabel Rábago.

Acto seguido, se ha deslizado que esas visitas de Joana a Dani Alves en prisión «no las hace por cariño, sino por un trasfondo económico». «Estáis defendiendo antes a una persona que está en la cárcel y está acusada y estáis cuestionando a la mujer a la que le han puesto los cuernos», ha denunciado muy indignada Alexia Rivas. Algo que no ha consentido Rábago: «Perdona, perdona, perdona. Por ahí no paso eh, por ahí no paso».

«Te has perdido un montón de capítulos», le ha confrontado también Antonio Rossi. «Sí, sí, tengo que ponerme la serie», ha replicado una Alexia sarcástica. «Ella dio una entrevista a Vanitatis en la que dijo que era un señor indeseable, que le había dejado tirada económicamente y que no quería saber nada de él», ha recordado el colaborador, desmontando así la postura defendida por Rivas.

Por último, antes de cambiar de asunto, Isabel Rábago ha querido puntualizar la acusación de Alexia: «Aquí no nos ponemos nadie al lado de nadie porque será un juez el que determine lo que sea. Eso punto número uno. Y punto dos, lo único que yo te cuestiono es la información que tú das diciendo que siempre ha estado al lado de Dani. Fíjate si no ha estado, que tuvo que venir su exmujer para tener una justificación del arraigo de él porque la que estaba realmente casada con él era Joana y no la mujer que ya era expareja».