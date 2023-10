Isabel Rábago sorprende con esta revelación sobre su sueldo con Joaquín Prat en Telecinco

Isabel Rábago es una de las colaboradores habituales y más reconocidas de las mañanas de Telecinco. Lo era en ‘El programa de Ana Rosa’ y ‘Ya es mediodía’ y lo es ahora en ‘Vamos a ver’, el magacín que conduce Joaquín Prat y que ha relevado a las anteriores marcas televisivas ya extintas con el salto de Quintana a las tardes del canal de Mediaset.

‘Vamos a ver’ sigue la estela de sus antecesores. Tras ‘La Mirada Crítica’ de Ana Terradillos, el magacín se vertebra por una mesa de actualidad y sucesos y, después, por el mítico club social con los colaboradores en torno a un sofá comentando los contenidos de corazón más candentes.

Sin embargo, el hecho de que ‘Vamos a ver‘ también ocupe la franja horaria en la que se emitía ‘Ya es mediodía’ provoca que haya una alternancia de contenidos. De 12:30 a 14:00 horas aproximadamente se extiende ese club social; de 14:00 a 14:40 vuelven a tocarse temas de actualidad alejados del corazón; y de 14:40 a 15:00 horas retoman la crónica social con la sección ‘Fresh’, como así se llamaba en ‘YEM’.

Para ese tramo final, y a fin de dar sensación de cambio de rostros al espectador, suelen aparecer nuevos colaboradores. Sin embargo, este miércoles Isabel Rábago ha hecho doblete y se ha mantenido en la primera y en la segunda parte. Sobre ello hacía una sorprendente confesión Joaquín Prat.

«Sigue con nosotros Isabel Rábago, que no se quiere ir, pero va a cobrar lo mismo, exactamente lo mismo», se le ha escuchado decir al veterano presentador. «No, no, yo cobro un plus ahora, siento decirte», le ha rebatido la periodista y abogada, desvelando así que esa segunda aparición suponía para ella un extra en su sueldo con la productora de ‘Vamos a ver’.