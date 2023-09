Isabel Rábago da que pensar con lo que ha averiguado del asalto a Sergio Ramos y Pilar Rubio

La periodista Isabel Rábago ha ofrecido datos sobre el asalto a la casa de Sergio Ramos y Pilar Rubio en Sevilla, la conocida como Finca de la Alegría. Los hechos que trascienden ahora ocurrieron hace justo una semana cuando el futbolista estaba disputando un partido de Champions y la modelo y presentadora en Canarias, también por motivos profesionales.

Los asaltantes se llevaron joyas, ropa de marca y dinero en efectivo. El botín rondaría los 20.000 euros según se ha informado en el programa ‘Vamos a ver’. La investigación sigue abierta, pero de momento no se han practicado detenciones. Al parecer, fue un asalto limpio y la investigación está centrada en bandas expertas en el asalto a casas de futbolistas. De hecho, se trata de una vivienda de muy difícil acceso.

Isabel Rábago se ha puesto en contacto con la Guardia Civil. «No me han querido confirmar todo lo que se ha publicado respecto a las personas que se encontraban en el interior del domicilio. Se limitan a decir que había moradores, pero no quieren especificar si estaban sus cuatro hijos», ha empezando contando. Y es que se ha publicado que en el momento del asalto estaban dentro los cuatro hijos de Sergio Ramos y Pilar Rubio.

Sin embargo, no sería así. «He hablado con una persona que es íntima del entorno más próximo de la familia Ramos y, según esta persona, las informaciones que tiene desde hace días es que solamente habría dos niños con la cuidadoras y no los cuatro como se había filtrado», ha indicado Isabel Rábago en el matinal de Telecinco. Eso sí, nadie de quienes se encontraban en le interior se enteró del atraco.

Isabel Rábago da un dato clave: los asaltantes fueron derechos a donde había joyas y dinero en efectivo

La colaboradora ha preguntado a la Guardia Civil por si este robo guarda relación con otros atracos a domicilios de famosos como el que tuvo lugar recientemente en casa de María del Monte, también en Sevilla. «Me han dicho que, por la manera de actuar, barajan otra línea totalmente diferente. Hablan de que fue un asalto rápido, sin violencia, que estaba totalmente planeado y descartan la posibilidad que haya información de dentro de la casa», ha compartido.

No obstante, este extremo entra en contradicción con lo que Isabel Rábago ha logrado averiguar a través de la propia familia. Un dato muy revelador que da muchas pistas. «Ellos no descartan esta posibilidad porque, por lo que me cuentan, fueron directamente al dormitorio», ha confirmado. Es decir, los asaltantes se dirigieron a la zona exacta donde había dinero en efectivo y enseres de valor como si conocieran tal información.

«Me he puesto también en contacto con René, el hermano de Sergio Ramos, y me ha dicho que no puede dar detalles, pero que para él lo más importante es que estén todos bien, aunque en la casa había mucha menos seguridad que la que podría haber en la casa de Madrid», ha concluido Isabel Rábago en su explicación de los hechos.