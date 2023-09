Impugnan a Isabel Rábago en Telecinco por lo dicho sobre el sonado beso de India Martínez

Isabel Rábago ha sembrado la discordia por su pronunciamiento sobre la imagen de India Martínez besando a una de sus bailarinas en su último concierto. Una escena que ha causado gran controversia y que, insólitamente, ha sido comparada con el beso de Rubiales a Jenni Hermoso. Algo verdaderamente demencial.

Los ataques han sido tantos que la cantante ha tenido que dar explicaciones en sus redes sociales. «Vaya revuelo. Para los que dicen que este beso está fuera de lugar o sin sentido, creo que se han perdido este capítulo. Desirée es bailarina de la famosa pareja de bachata de ‘Daniel y Desirée’. Ambos hacen una colaboración en mi videoclip ‘5 sentíos'», ha aclarado. Aun así, el chaparrón de críticas ha sido intenso.

«La simple comparación es absurda, es cuñadismo», ha reaccionado Joaquín Prat nada más abordarse la noticia en su programa. «Yo ya estoy a favor de que la gente no dé explicaciones por todo», ha apuntado Antonio Rossi, cabreado con esa innecesaria e injusta polémica. «Una madre ha dicho que había llevado a su hija al concierto y que le ha tenido que tapar los ojos (por el beso)», ha puesto sobre la mesa Marta López.

Un asunto controvertido, pues entraría dentro de los comentarios homófobos que también está sufriendo India Martínez, en el que Isabel Rábago se ha enfangado con sus palabras. «El tema de los menores en un concierto… Luego hablamos de la sexualización de los menores…», arrancaba a decir, dejando claro que era partidaria de la postura de esa madre.

En ese instante, Antonio Rossi ha saltado a la yugular de la periodista y le ha cortado de pleno y elevando notablemente el tono: «Isabel, sal de la cueva, sal de la cueva, Isabel, sal de la caverna». «Yo no estoy en ninguna caverna», ha replicado Isabel Rábago. «Sí, a ver cómo terminas el argumento», insistía su compañero, anonadado con que la también abogada apoyara la queja de esa madre.

«Si me permites seguir argumentando, una madre que ha puesto ese tuit tendrá las razones para ponerlo y yo no estoy en ninguna caverna«, ha defendido con exaltación la colaboradora. «Esa madre, primero, no tiene razón y tendrá que salir de la caverna también», ha vuelto a reafirmarse un Rossi muy enfadado con los derroteros por los que estaba yendo el tema.

En ese instante, Joaquín Prat ha tomado la palabra y ha señalado que Isabel Rábago podría estar cayendo en una fake news. «Yo creo que ese tuit es fake porque la propia India Martínez responde: ‘perdóname, pero esa no es la actuación a la que te estás refiriendo, sino que es de otro momento'», ha comentado.

«Esto también pasó a unos padres en un concierto de Aitana, que no les gustaba que se besara», ha recordado Marta López. «Es lo mismo y tendrán derecho los padres a decidir sobre los menores sin estar en ninguna caverna», ha insistido otra vez Rábago. «Entonces, ¿los padres tienen que ir con antifaces por la calle?», le ha rebatido Antonio Rossi. «Ya está, ya está», ha intervenido Prat para templar gaitas y zanjar el asunto.