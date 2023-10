Iñaki López no se corta un pelo con este dardazo a Boris Izaguirre al verle en ‘Más Vale Tarde’

Este viernes 6 de octubre, Boris Izaguirre y Adela González han visitado ‘Más Vale Tarde’ para adelantar parte del contenido que tratarán en ‘Más Vale Sábado’. Sin embargo fue el look del presentador el que atrajo todas las miradas, convirtiéndose en objeto de discrepancias entre Iñaki López y Cristina Pardo.

«Adela está estupenda, pero Boris yo creo que solamente por este glamour que trae siempre lo tendríamos que sacar haciendo el paseíllo. Lo lleva todo a juego», destacaba la presentadora del programa vespertino de La Sexta. Ante esto, Boris Izaguirre reconoció que los viernes se levanta por la mañana y lo primero en lo que piensa es en cómo va a «sorprender a Cristina Pardo» durante su visita semanal a ‘Más Vale Tarde’.

El dardo de Iñaki López a Boris Izaguirre

Por el contrario, Iñaki López no estaba demasiado de acuerdo con su compañera. «¿A ti te viste la misma persona que a mí o su abuelo?», le espetó el presentador a modo de zasca. A lo que el venezolano respondió que «mi vestuario me lo traigo yo. Pero algunas ideas las incorpora mi marido». «A mí me lo traen de Tecnocasa», ha bromeado López.

«Él está muy elegante porque tiene un maravilloso vestidor, pero tú estás muy guapo, te pongas lo que te pongas. Con una camisetita estás bien mono», ha alabado Adela González a su compañero de cadena. Boris Izaguirre tampoco se ha quedado corto a la hora de alabar a Cristina Pardo: «Tú también estás muy guapa. Yo también tengo un traje de ese color». «Yo estoy segura de que tú tienes trajes de todos los colores», le ha contestado la periodista, antes de ponerse serios y dar paso a los temas que se tratarán en ‘Más Vale Sábado’.