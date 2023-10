Hosteleros denuncian las artimañas de Alberto Chicote y ‘Pesadilla en la cocina’ en los rodajes

La dueña de uno de los restaurantes a los que Alberto Chicote ayudó a mejorar en ‘Pesadilla en la cocina’ ha confirmado una sospecha que circulaba en torno al programa de La Sexta. A través de TikTok, Lourdes, dueña y cocinera de ‘Los cinco sentidos’, restaurante ubicado en Coslada, Madrid, ha contado las artimañas que el programa utiliza para sacar lo peor del establecimiento.

«Tres meses antes, te llaman día sí y día no. Conocen tu vida entera. Es un redactor, sabe cómo preguntarte, y entonces le cuentas un poco toda tu vida. Ahí saben dónde picarte. No hay un guion como tal, pero sí que es verdad que detrás de cada camarero hay un redactor: ‘Tú ve, haz esto, haz lo otro…», cuenta la hostelera.

A juzgar por sus palabras, Lourdes se muestra segura de que esos redactores, y el propio Alberto Chicote, utilizan también sus artimañas para desestabilizar al personal de los restaurantes y no hacer bien su trabajo. «Nosotros funcionamos por medio de una PDA. Y, de repente, ponen ahí un camión y ya no funciona. Te ponen un inhibidor de frecuencia y estoy convencida. Fue irse ellos y empezó a funcionar», asegura.

Un palo en las ruedas por parte del equipo de Alberto Chicote que también sugiere que le hicieron con las comandas: «A mí me venían notas duplicadas. Yo le decía: ‘Esta nota ya la he hecho’. Y me decía: ‘Es imposible’. Me quitaban notas, me daba la vuelta y me ponían cuatro o cinco encima».

Las jugarretas que les hace el programa de Alberto Chicote

Su hijo Borja también cuenta cómo fue su experiencia en el programa presentado por Alberto Chicote: «Hubo un momento en que me dijeron que lo cogiera así de la pechera y lo sacara para fuera. Se ponían pesados contigo». «A Quique (marido de Lourdes) le mandaron a salir fuera, que se marchara, y que hiciera como que se iba», añade la hostelera.

Precisamente Quique es el que se muestra más enfadado al contar una de las anécdotas de la grabación. Al parecer, una parte del rodaje no se filmó correctamente, y tanto Alberto Chicote como los redactores debieron volver a su restaurante para repetir la toma. Como el local ya estaba reformado, tuvieron que grabar fuera, y, además, el cocinero quería probar las gambas, que ya no estaban en la carta. Quique se queja de que las tuvo que comprar solo para ese momento, «a 100 euros el kilo», y el presentador aseguraba mientras las probaba que no eran de calidad.