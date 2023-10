Horóscopo semanal, del 23 al 29 de octubre de 2023: Predicciones en cada signo zodiacal

Alcanzamos la cuarta semana del mes de octubre con el impacto de la fase lunar del Cuarto creciente de este domingo, y que supone una poderosa fuente de energía en varios signos, remando para conseguir tus objetivos. La astróloga Esperanza Gracia ya ha hecho todos los pronósticos del horóscopo en cada signo durante estos 7 días: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio.

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, el día 22, la Luna en Cuarto Creciente en Capricornio nos transmite determinación y seguridad para afrontar los retos. El día 23, el Sol ingresa en el signo de Escorpio, y su energía va a hacer que nos atraiga lo oculto y lo misterioso, y que la pasión guíe nuestros pasos. Ya estamos notando los efectos del último eclipse del año, que tiene lugar el día 28 en Tauro.

Consultan qué te van a deparar los astros esta semana, con las predicciones del horóscopo en todos los signos del zodiaco del lunes 23 al domingo 29 de octubre de 2023:

Horóscopo semanal Acuario

El eclipse afecta al ámbito familiar y puede haber tensiones. Te conviene mostrarte moderado y tolerante para relajar el ambiente. Aunque puedes estar viviendo un momento complicado, vas a brillar y te dejarás atrapar por la magia del amor. Es hora de decir sí rotunda y abiertamente a lo que deseas, sin que nada te condicione. El 23 es tu día mágico.

Horóscopo semanal Escorpio

Muchas felicidades. El día 23 ingresa el Sol en tu signo y vas a estar mágico, apasionado y con la suerte de cara. Prepárate para vivir instantes maravillosos. Mercurio también en tu signo activa tu mente y potencia tu capacidad para organizarte y desenvolverte con soltura en cualquier situación. El eclipse te ofrece un momento de transformación y puede traer aires nuevos a tu vida.

Horóscopo semanal Aries

Alguien a quien tú has ayudado mucho puede estar actuando de forma egoísta. Déjaselo al karma e intenta que no te afecte, que tú eres muy generoso y no debes cambiar. La Luna en tu signo, el 26 y 27, viene en tu ayuda y puede traerte una grata sorpresa. Atento al eclipse, que afecta a tu trabajo y dinero y pueden surgir imprevistos o gastos con los que no contabas.

Horóscopo semanal Géminis

Con el eclipse puede acompañarte un sentimiento de soledad, y tendrás que esforzarte por abrirte a los demás y expresar lo que sientes para no aislarte. Pero la poderosa energía del eclipse también puede traer novedades a tu vida, y alguna oportunidad espléndida puede llamar a tu puerta… Confía en ti mismo y en tu capacidad, y el camino será mucho más fácil.

Horóscopo semanal Tauro

El eclipse en tu signo te afecta intensamente y puede debilitarte, pero vas a recuperar el control de tu vida y sabrás actuar en el momento oportuno para conseguir lo que quieres. Tendrás más confianza en ti mismo y te liberarás de miedos e inseguridades que te estaban condicionando. No es momento de enfrentarte a personas que te quieren, por mucha razón que tengas.

Horóscopo semanal Virgo

Con Venus en tu signo, te darás cuenta de que algo mágico se está activando en tu vida para que logres lo que anhelas. Puedes conocer a gente original, que se sale de lo común y que te atraerá porque van a dar un aliciente nuevo a tu vida. El eclipse, que afecta al ámbito profesional y a los viajes, puede traerte alguna sorpresa que mejore tu situación.

Horóscopo semanal Cáncer

Estás recibiendo una energía astral fabulosa que te hace invencible, y ahora es el momento de luchar por lo que quieres. Tienes muchos y positivos estímulos en tu vida que te van a empujar a reinventarte y a no conformarte con lo de siempre. El eclipse puede poner a prueba una amistad que no pasaba por su mejor momento, pero también te va a ayudar a saber en quién puedes confiar.

Horóscopo semanal Piscis

Los días 24 y 25 la Luna en tu signo te protege y puede traerte soluciones inesperadas que te ayuden a recuperar la sonrisa. Bajo el influjo del eclipse puede suceder algo que dé un rumbo nuevo a un asunto que te interesa. Haz oídos sordos a las críticas malintencionadas y sigue tu sexto sentido para no equivocarte. Momento propicio para hacer realidad tus planes.

Horóscopo semanal Libra

Puedes sentirte cansado y con la sensación de que nadas contracorriente, pero la energía del eclipse es muy regeneradora y te anima a renovar tu vida y a atreverte con los cambios que llevas tiempo pensando. Eso sí, sé prudente y no te lances si no lo tienes claro. Vas a poder liberarte de algo que te hace infeliz y dejarás atrás los momentos de bajón.

Horóscopo semanal Leo

Aunque el eclipse puede entorpecer momentáneamente algún éxito que tenías a tu alcance, lo cierto es que tu vida va a cambiar a mejor. Parece que ahora el universo te va a dar todo lo que en el pasado merecías y no conseguiste. Debes ponerte en acción ya y centrarte en lo que de verdad te interesa para ver cumplidos tus deseos cuanto antes.

Horóscopo semanal Sagitario

El eclipse puede provocar algún retraso o contratiempo en algo importante para ti, y quizá tengas la sensación de que no hay salida, pero de pronto puede aparecer alguien o suceder algo que lo cambie todo. A veces tu mente es tu peor enemigo, y estos días debes estar alerta a tus pensamientos para que no te condicionen. No te cierres a conocer gente y vivir nuevas experiencias.

Horóscopo semanal Capricornio

Tienes que hacer frente a demasiadas exigencias que te están pasando factura. El Cuarto Creciente en tu signo, el día 22, te transmite la fuerza que necesitas para liberarte de ellas y que tu vida cambie a mejor. Aunque el eclipse puede nublar momentáneamente tu suerte, tu fuerza de voluntad no deja que te rindas y vas a conseguir los resultados que esperas.