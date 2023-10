Horóscopo del sábado 21 de octubre: Cómo afecta el Cuarto creciente de la luna a tu signo

Este sábado 21 de octubre es el preludio de los efectos del Cuarto Creciente de la Luna, que va a tener lugar en el signo de Capricornio mañana domingo 22. Esta fase de la luna va a ejercer una impacto único en varios signos transmitiendo energía, vitalidad y optimismo, lo que la convierte en un momento excelente para lograr tus objetivos.

En la predicción del horóscopo de la astróloga Esperanza Gracia descubrimos qué influencia va a tener en los signos en este penúltimo fin de semana de octubre entre Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio.

Conoce aquí el pronóstico del horóscopo en todos los signos del zodiaco de hoy sábado, 21 de octubre de 2023:

Horóscopo diario Acuario

Este sábado tienes una poderosa energía astral como tu gran aliada y te va a ayudar a cumplir sueños que habías dejado en barbecho. Hoy tendrás la necesidad de sentirte amado y apoyado, y puede que no encuentres ese respaldo que necesitas en tu entorno más cercano.

Horóscopo diario Escorpio

Se va a activar tu inteligencia, tu curiosidad, tu agudeza mental, ante el ingreso mañana domingo en tu signo del planeta Mercurio. Es el momento propicio para comunicarte y llegar a acuerdos muy positivos para tus intereses.

Horóscopo diario Aries

Este sábado vas a estar vital, activo y necesitarás vivir nuevas sensaciones que te hagan sentirte diferente. Incluso puede que te plantees un cambio de vida. Socialmente tienes éxito y la gente te adora. ¿Qué más puede pedir un Aries?

Horóscopo diario Géminis

Vas a tener que controlar tus emociones y no actuar de forma impulsiva si no quieres tomar decisiones equivocadas. Necesitarás ir a tu aire y centrarte en tus asuntos más que nunca, y no permitirás que nadie te diga lo que debes hacer.

Horóscopo diario Tauro

La armonía con los demás va a secundar tus intereses, por lo que debes esforzarte para oír atentamente a los que te rodean y tener en cuenta sus opiniones. Tienes que buscar momentos de diversión que te ayuden a relajarte.

Horóscopo diario Virgo

Atento con dejarte llevar por alguien que podría aconsejarte mal. Tú guíate por tu intuición, que no te falla. No permitas que las responsabilidades te absorban y te impidan disfrutar de lo verdaderamente importante que tienes en la vida.

Horóscopo diario Cáncer

El pasado podría retornar a tu vida y remover heridas que no habían cicatrizado del todo. Ten cuidado y protégete para no sufrir. Algo importante está a punto de ocurrirte. Confía en ese sexto sentido que tienes para escoger lo que más te conviene.

Horóscopo diario Piscis

Vas a querer quedarte en un segundo plano y dejar el protagonismo para otros, pero lo vas a tener difícil. Sin embargo, vas a irradiar algo especial que atraerá mucho a todo el que esté cerca de ti.

Horóscopo diario Libra

Con el Sol en tu signo vas a atraer a tu vida todo lo que desees. Tu personalidad generosa, brillante y explosiva te abrirá un sinfín de puertas. Tu mayor recompensa la vas a vivir en el amor.

Horóscopo diario Leo

Puedes tener la oportunidad de ejecutar cambios o tomar determinaciones que favorecerán tu vida y te abrirán nuevos caminos. Este sábado tendrás la capacidad de convencer con la palabra. Urge que creas más en ti y en tu propio éxito.

Horóscopo diario Sagitario

Este sábado puedes empezar algo que te va a hacer muy feliz. Cuenta con la suerte porque estará de tu parte. En el amor, vas a recuperar la ilusión de los comienzos o puedes enamorarte de nuevo con intensidad y muchas ganas.

Horóscopo diario Capricornio

Vas a desprender un carisma especial y nada se te va a resistir. El Cuarto Creciente de la Luna, que tiene lugar en tu signo mañana día 22, te transmite vitalidad, optimismo y energía para que juegues bien tus cartas y cumplas tus objetivos. Aprovecha su energía a tu favor.