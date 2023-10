Horóscopo del fin de semana, del 27 al 29 de octubre: Predicciones en todos los signos

Llegamos al último fin de semana del mes de octubre y ya puedes consultar todas las predicciones del horóscopo entre el día 27 y 29 de octubre en todos los signos zodiacales: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio.

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, este fin de semana notaremos de lleno los efectos del último eclipse del año, un eclipse parcial lunar que podrá observarse este sábado 28 de octubre, y que tendrá lugar en el signo de Tauro. Este fenómeno astronómico va a impactar notablemente en los signos del zodiaco, que se verán afectados con grandes transformaciones.

Descubre ya cómo te va a influir el eclipse del 28 de octubre este fin de semana, con el pronóstico del horóscopo en cada signo del zodiaco del viernes 27 al domingo 29 de octubre de 2023:

Horóscopo fin de semana Acuario

La vida te sonríe y tienes buenas perspectivas en todos los ámbitos. El eclipse lunar, que tiene lugar el día 28, puede generar malentendidos o tensiones en tu entorno familiar. Muestra una actitud tolerante para que las aguas vuelvan a su cauce.

Horóscopo fin de semana Escorpio

Muchas felicidades. El eclipse parcial de Luna, que tiene lugar el sábado, puede desestabilizarte, pero sólo momentáneamente porque con el Sol en tu signo estás imparable y vas a conseguir lo que te propongas, aunque te cueste más de lo esperado.

Horóscopo fin de semana Aries

Algún tema profesional o económico puede paralizarse por el influjo del eclipse parcial de Luna, que tiene lugar el día 28. No tomes decisiones si no las tienes claras y controla tus gastos para no llevarte sobresaltos.

Horóscopo fin de semana Géminis

El eclipse lunar, que tiene lugar el sábado, remueve tu mundo interior. Vas a tener las emociones a flor de piel y puedes sentirte especialmente sensible. La energía de este eclipse también puede traer novedades a tu vida.

Horóscopo fin de semana Tauro

El sábado tiene lugar un eclipse parcial de Luna en tu signo. Su energía te invita a renovarte y a tomarte la vida con calma. Buen momento para poner punto final a todo aquello que te atormenta y abrirte a nuevos horizontes llenos de muy buenos augurios.

Horóscopo fin de semana Virgo

La energía del eclipse parcial de Luna, que tiene lugar el sábado, puede provocar retrasos en algunos temas importantes para ti. Evita tomar decisiones precipitadas y asumir riesgos innecesarios.

Horóscopo fin de semana Cáncer

El eclipse de Luna, que tiene lugar el día 28, puede traerte la decepción de algún amigo en quien confiabas plenamente. No intentes forzar las cosas si no fluyen y sigue tu camino, que la vida te traerá nuevos afectos.

Horóscopo fin de semana Piscis

El eclipse lunar, que tiene lugar el sábado, puede entorpecer la comunicación con los que te rodean, y quizá no tengas claro cómo enfocar tus asuntos. Si dudas, no tomes decisiones y espera a estar más seguro.

Horóscopo fin de semana Libra

Estás recibiendo la regeneradora energía del eclipse parcial de Luna, que tiene lugar el sábado, que puede traerte cambios, pero recuerda que es momento de ir a lo seguro y marcarte metas realistas.

Horóscopo fin de semana Leo

El eclipse parcial de Luna, que tiene lugar el sábado, puede bajar tus energías, pero el otoño te ayuda a dar rienda suelta a tu creatividad, a creer en tus posibilidades y a ir más allá.

Horóscopo fin de semana Sagitario

El eclipse de Luna, que tiene lugar el sábado, puede afectar a tu trabajo y bajar tus energías, pero también te invita a tomar la iniciativa para conseguir lo que deseas. Es un buen momento para relacionarte y mostrar tus dotes de comunicación.

Horóscopo fin de semana Capricornio

El eclipse de Luna, que tiene lugar el sábado, puede nublar momentáneamente tu suerte y quizá te sientas confuso. Escucha a los que tienes cerca porque van a estar bastante acertados en sus consejos.