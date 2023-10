Fabiola Martínez destapa el origen de su conflicto con Sonsoles Ónega: «Vas a la yugular»

Sonsoles Ónega ha sido la ultima invitada de ‘Joaquín, el novato‘, el espacio de entrevistas conducido por Joaquín Sánchez cada jueves en Antena 3. Sin embargo, la presentadora no ha estado sola, sino que le han acompañado varios de sus compañeros de ‘Y ahora Sonsoles’ como Miguel Lago, Valeria Vega, Olga Viza y Fabiola Martínez.

Precisamente ha sido Fabiola Martínez la que, pese a ya no ser colaboradora del magacín vespertino de Antena 3, ha sacado a la luz el conflicto personal que tiene con su ex jefa. La venezolana interrumpía la conversación que estaba manteniendo la periodista con el exfutbolista bético para anunciar: «Yo voy a poner la nota tensa, porque Sonsoles y yo tenemos un pique».

En ese momento, todos los presentes se quedaban a cuadros ante esta declaración de la exmujer de Bertín Osborne. Y todos ellos le preguntaron al unísono: «¿Cuál?». «Cada vez que lo digo vas a la yugular», le espetó Fabiola a Sonsoles, antes de proceder a desvelar de que se trataba. «Mi Brad Pitt», respondía la venezolana tras haber creado una gran expectación entre sus compañeros.

Brad Pitt, el origen del conflicto entre Fabiola Martínez y Sonsoles Ónega

«Ah», decía la comunicadora, llevándose las manos a la cabeza. «No abramos ese melón que entramos todas», añadía Valeria Vega. Mientras que Miguel Lago iba más allá asegurando que «tiene una obsesión». «Un día lo dije, pero es que nunca había escuchado que Brad Pitt fuese suyo», se justificó la colaboradora.

A continuación, Fabiola Martínez procedió a explicar el motivo de este conflicto: «Todo viene porque un día me dice que si fuese en el AVE a quien me gustaría encontrarme. Me puse a pensar y fue cuando dije que Brad Pitt. Y empieza ella: ‘¿Cómo? ¡Brad Pitt es mío!'». Una divertida anécdota que sonrojó a Sonsoles Ónega.