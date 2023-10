Encuesta: ¿Quién quieres que sea el expulsado de ‘GH VIP 8’: Albert, Gustavo o Pilar?

Una semana más, el debate de ‘GH VIP‘ ha llevado a cabo una nueva salvación de cara a la próxima expulsión. Un hecho que le ha pillado por sorpresa a la concursante salvada, Laura Bozzo, quien no ha podido compartir su felicidad por la salvación debido a una nueva mecánica implantada por el reality.

En esta ocasión, Ion Aramendi ha conectado con Laura Bozzo para preguntarle por sus últimos días en la casa. De igual manera, el presentador le ha advertido de que tenía algo muy importante que enseñarle. Se trata de los porcentajes ciegos que muestran una gran diferencia entre el concursante más votado (49%) y el menos votado (9%).

En un primer momento, la peruana no ha creído ser la poseedora del porcentaje más bajo. Sin embargo, el presentador le ha comunicado en ese instante su salvación. Un apoyo que la concursante ha agradecido encarecidamente, pero que no podrá comunicar a sus compañeros, quienes no saben que solo quedan tres concursantes en el televoto. Se trata de Albert, Gustavo y Pilar.

Cabe recordar que en esta edición los espectadores votan para expulsar. De igual manera, los seguidores del espacio podrán seguir votando durante los próximos días a través de la app de Mitele en el apartado ON. Albert, Gustavo o Pilar, dos de ellos se salvarán y, por ende, uno de ellos se convertirá en el tercer expulsado.

¿Quién quieres que sea el próximo expulsado de ‘GH VIP’: Albert, Gustavo o Pilar? ¡VOTA AQUÍ!